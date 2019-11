Permessi studio sotto forma di ore

Permesso studio sotto forma di giorni

• Sono concessi indipendentemente dal voto e dall’esito dell’esame;

• Vengono accordati solo attraverso presentazione successiva del certificato di presenza e di svolgimento dell’esame;

• Sono concessi indipendentemente dall’ora in cui è sostenuto, in quanto fa fede solo la data;

• I beneficiari possono essere anche i privatisti, non iscritti quindi a nessun corso di laurea completo ma solo ai singoli esami;

• Spettano anche ai lavoratori già in possesso di diploma di laurea che vogliono continuare a formarsi in ambito accademico.



I diritti che i permessi studio assicurano

• Ferie e permessi;

• Trattamento di fine rapporto;

• Mensilità aggiuntive.



I doveri imposti dai permessi studio

Avere un posto dinon preclude necessariamente la possibilità die di crescere nel campo della. Sono molti infatti gli occupati, full o part time, iscritti regolarmente presso le università che dividono il loro temposono sanciti dall’articolo 10 della legge 300/1970, il cosiddetto ‘’ in vigore sui contratti collettivi nazionali (), il quale regolamenta la fruizione deiLo studente lavoratore ha diritto adi cui poter usufruire nell’arco di, purché sia regolarmente soggetto ad unIl monte ore per permessi studio infatti non spetta ai lavoratori a tempo determinato o legati ad altro tipo di contratto come quello a progetto, apprendistato o con partita IVA.Il permesso può raggiungerequalora il lavoratore sia iscritto ad unaper conseguire un diploma.In ogni caso, per poter beneficiare delle ore di permesso studio, il lavoratore è tenuto aattestante la sua. Per questo, sono esclusi dal conteggio delle ore di permesso, ovvero a distanza in quanto erogati online.Nel caso dei dipendenti presso le scuole pubbliche, il permesso studio è di 150 ore, in questo caso di validità annuale e deve essere richiesto entro la prima metà del mese di novembre.In ogni caso, il CCNL stabilisce alcunecheGuarda anche:sono molto utili a coloro che sono impossibilitati a prendere servizio in un determinato giorno presso il proprio posto di lavoro perché sonoIn questo caso, tutti i lavoratori,, hanno diritto adI permessi studio giornalieri finalizzati all’espletamento degli esami o alla discussione della tesi infatti spettano agli studenti lavoratori secondo le seguenti regole:I contratti collettivi assicurano determinati diritti ai lavoratori studenti che beneficiano dei giorni o delle ore di permesso studio giustificate da apposita documentazione ufficiale. Questo tipo di assenze infatti, poiché corredate da, alla pari dei giorni feriali, assicurano ladi:Un altro diritto interessante per gli studenti lavoratori è quello rappresentato dall’. Inoltre hanno la possibilità di richiedere l’inserimento inche favoriscano la frequenza ai corsi e lo studio individuale in vista degli esami.rilasciati ufficialmente dall’organo competente, nel caso specifico l’università,e, nell’ipotesi migliore si rischia; nei casi peggiori invece sono previstecome il mancato pagamento della giornata lavorativa che, se ripetute, possono portare anche alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, ovvero al definitivo