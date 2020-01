Finire gli esami universitari: i consigli utili

Pianificazione degli esami

Non strafare il giorno prima

Confrontati con i colleghi

Non sottovalutare la materia

Una grande motivazione

prima della tanto agognata discussione della tesi e quindi del raggiungimento della laurea per molti sembrano quasi: sono gli ultimi eppure. Da una partedi dover completare il prima possibile, dall'altra, invece,di voler dedicare più tempo all'analisi e all'approfondimento della tesi finale, trascurando quindi gli ultimi gradini prima della laurea.Come affrontare al meglio questi ultimi momenti di vita universitaria? Ecco alcuniche potranno tornare utili.Una volta capiti quali saranno gli ultimi esami è necessarioin modo da ottimizzare al meglio lo studio. La scaletta deve essere, tuttavia devi anche saperti si presenti davanti.L'importante è sicuramente, consiglio che vale sia per gli ultimi prima della tesi, sia per quelli prima e per quelli che eventualmente verranno dopo. E' sempre bene essere riposati e freschi il più possibile prima di affrontare un esame: quindi cerca di, rischierai di ricordarti poco o nulla.è ciò che ci vuole per affrontare la giornata al meglio.nella vita di tutti giorni così come all'università. Parlare con un collega che magari ha già svolto l'esame diventa fondamentale: potrebbe aver colto informazioni che sono sfuggite. Ciò non significa che bisogna studiare con loro, ma, semplicemente, riuscire a scambiare qualche info, magari in pausa pranzo all'università.Anche se un esame è su un argomento che. Studia in modo organizzato qualsiasi parte del programma d'esame: cerca in tutti i modi di risultareche il professore potrebbe chiedere, anche e soprattutto sui soliti "Questo sicuro non lo chiede", potrebbe essere infatti la prima domanda che il docente ti rivolge in sede d'esame.C'è poco da fare,, anche del successo all'università. Anche se la fine sembra lontanissima, anche se a soli pochi esami, è necessario avere una grande motivazione. Bisogna andare oltre le semplici frasi incoraggianti, ma bisogna avere le giuste aspettative e una capacità di distrazione rasente lo zero. Si tratta di un piccolo sforzo per un grande traguardo: