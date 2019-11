Certificato esami universitari sostenuti, cos’è e come ottenerlo

I tipi di certificati con esami universitari

Differenza fra autocertificazioni e certificati

Come richiedere il certificato con gli esami universitari

• Documento di identità;

• Marche da bollo in numero corrispondente ai certificati richiesti (oltre a quella destinata al modulo della richiesta).



• Documento di identità;

• Copia del documento di identità del delegante;

• Delega per il rilascio del certificato in carta semplice firmata dal richiedente.



Spesso, per motivi lavorativi o di studio, non basta dichiarare di avere un determinato diploma di laurea ma è necessario fornire. Tra i requisiti richiesti obbligatoriamente per svolgere una determinata mansione o semplicemente per iscriversi ad un concorso o ad un altro corso di laurea, di frequente è richiestaassociata a dei precisi, informazioni che sul diploma di laurea certamente non vengono dichiarate.Per far fronte a queste particolari esigenze dunque,attestantiEsistonoche variano in base alle finalità per cui sono richiesti. In alcuni infatti oltre agli esami e ai CFU vengono elencati anche i relativi voti mentre in altri quest'ultimi vengono omessi.Una variante dei certificati ufficiali sono le, uno strumento alternativo attraverso cui si possono dichiarare gli esami sostenuti e i CFU totalizzati.Guarda anche:La sostanziale differenza fra un certificato e un’autocertificazione risiede nella veste ufficiale del primo, rilasciato appunto dall’università, di cui invece ne è priva la seconda che si configura piuttosto come un’autodichiarazione (penalmente sanzionabile qualora il contenuto non sia non corrisponda alla verità) presentata dall’interessato stesso.Mentre, potrebbe invece non essere accettata qualora l’interazione coinvolga un ente privato. In questi casi quindi sarà obbligatorio presentare il certificato ufficiale.Ilcon gli esami universitari è una tutti gli effetti in quantoSe si ha bisogno di richiederlo, è opportuno leggere le disposizioni interne ai diversi atenei che ne regolano, in modo autonomo, le modalità di domanda e di rilascio, facilmente reperibili sui rispettivi siti di ateneo.In generale, la procedura più frequente per ottenere un certificato con gli esami universitari è quella che prescrive di recarsi presso la segreteria di ateneo, presentando insieme alcorrettamente compilato, i seguenti documenti:In caso di presentazione di, in particolare, il delegato, oltre alle marche da bollo e al modulo di richiesta, dovrà presentare presso la segreteria di ateneo i seguenti documenti:A questo punto di solito è possibile, anche se a volte potrebbe invece essere inviato tramite posta.