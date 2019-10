Sostenere esami universitari senza essere iscritti, si può?

Requisiti di iscrizione ai singoli insegnamenti

• Essere cittadini appartenenti a Paesi europei o extraeuropei laureati o iscritti in un’altra università, italiana o estera, rispetto a quella in cui si richiede l’iscrizione al singolo insegnamento;

• Cittadini dell’Unione Europea in possesso del diploma di istruzione superiore, non iscritti nell’università presso cui si richiede l’iscrizione al singolo insegnamento;

• Studenti con diploma di laurea triennale che vogliono accedere ad un corso magistrale che come requisito di ammissione richiede crediti di cui ne sono privi;

• Laureati che hanno necessità di integrare la loro preparazione con esami supplementari che rappresentano un requisito di ammissione a concorsi pubblici o a scuole di specializzazione;

• Personale tecnico e amministrativo dell’ateneo;

• Persone interessate a rendere completo il proprio profilo professionale, mediante l’acquisizione certificata di nuove competenze e conoscenze.



Divieti di iscrizione ai singoli insegnamenti

• Studenti iscritti regolarmente a qualsiasi corso di laurea, triennale, magistrale o a ciclo unico, nella stessa università;

• Studenti del medesimo ateneo la cui situazione accademica nel momento della richiesta di iscrizione sia soggetta ad interruzione di studi;

• Studenti del medesimo ateneo la cui situazione accademica nel momento della richiesta di iscrizione sia soggetta a sospensione di studi.



Vincoli da rispettare per iscriversi ai singoli insegnamenti

• Alcune università stabiliscono un massimo di corsi da seguire, indipendentemente dai CFU assegnati a ciascun insegnamento. Nell’Università di Milano ad esempio la soglia massima di insegnamenti a cui potersi iscrivere è di 2 per i diplomati e 4 per i laureati;

• Altri atenei fissano un limite massimo di crediti per ogni anno accademico, in genere compresi fra 25 e 60.



Come procedere con l’iscrizione ai singoli corsi

I costi dell’iscrizione ai singoli corsi

