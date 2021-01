Bonus da 2.000 euro per gli studenti universitari: come funziona e quando fare domanda

Studenti Universitari, Bonus da 2.000 euro: come ottenerlo?

Bonus 2.000 euro per gli universitari: tutti i requisiti

iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;

iscritti al Fondo ex IPOST.

Bonus 1.000 euro per i corsi post-lauream

Bonus studenti universitari: i punteggi ISEE

ISEE inferiore agli 8.000 euro ha un valore di 14 punti

ISEE da 8.000,01 a 16.000,00 euro ha valore di 11 punti

ISEE da 16.000,01 a 24.000,00 euro ha valore di 9 punti

ISEE da 24.000,01 a 32.000,00 euro ha valore di 6 punti

ISEE da 32.000,01 a 40.000,00 euro ha valore 4 punti

ISEE superiore 40.000,00 euro ha valore 2 punti

Dopo il Bonus Cultura, destinato ai neo-diciottenni da anni ormai,. Questo nuovo assegno, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.Ma scopriamo insieme come ottenerlo.Come riportato dall’ Huffingtonpost.it destinato a tutti ie in possesso delle credenziali per accedere alla propria area riservata del portale (PIN, SPID). Infatti la richiesta per ottenere questo bonus. Vediamo ora i requisiti indispensabili per ottenere l’assegno previsto dal Governo.L’assegno da, ovvero per poter presentare domanda i ragazzi, sia che essi seguano un corso di laurea triennale, sia che essi seguano un corso di laurea magistrale,Inoltre segnaliamo anche cheInoltre sarà messo a disposizione anche, per loro il bonus si dimezzerà e. Per poterlo ottenere. Scopriamo come calcolare questi punteggiLa procedura per richiedere il Bonus. Si dovrà compilare online sul sito dell’Inps ePotranno ricevere i duemila euro dall’ente, infatti, anche le famiglie il cui reddito ISEE aggiornato supererà i 40.000 euro, infattiLa graduatoria per i corsi universitari di laurea relativi all’anno accademico 2018/2019. Infatti la partecipazione al bando. Per i corsi post lauream occorrerà invece avere una