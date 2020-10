Coronavirus, potrebbe esserci un nuovo lockdown? I 4 scenari del CTS

La seconda ondata di Covid-19 in Italia è già arrivata?

Primo scenario con Rt inferiore a 1: rischio basso

Secondo scenario: rischio medio

Terzo scenario: rischio alto da meno di tre settimane

Quarto scenario: rischio alto con 1,5 Rt da più di tre settimane

La stagione autunnale è appena iniziata, le scuole e la maggior parte delle attività commerciali hanno ripreso il loro abituale corso e, come gli esperti avevano previsto negli scorsi mesi,. Nonostante si tratti infatti di una ripresa della normalità, vincolata al rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, tuttavia i dati nazionali indicano ogni giorno un aumento notevole di positivi al Coronavirus.Sebbene lestiano adottando in modo autonomosulla base dei dati all’interno dei loro confini, tuttavia tra i cittadini rimane la preoccupazione riguardo a quale scenario, nelle prossime settimane, il nostro Paese potrebbe trovarsi ad affrontare.Guarda anche:Se i dati registrati sui decessi causati dal Covid-19 rimangono stabili e molto contenuti (ieri sono stati 16 mentre domenica 18), tuttavia: i numeri di ieri infatti toccano i, in lieve calo rispetto ai 2.578 di domenica.Secondo le parole dell’in questi giorni si sta assistendo ad "", anche se è fortunatamente la tenuta del sistema sanitario rimane ancora contenuta e sotto controllo: “la seconda ondata non c’è fortunatamente negli ospedali. Possiamo però parlare di nuova ondata come casi positivi”.A destare molta preoccupazione insomma è anchequalora non si riuscisse ad arrestare il numero dei positivi.Per preparare il nostro Paese ad ogni eventualità, ilavrebbe delineato - secondo quanto riferito dalle anticipazioni di Repubblica - un documento conin cui sarà possibile incorrere. Sarà infatti il livello raggiunto dall’, ovvero, a stabilire quale dei 4 scenari delineati dal CTS in un documento ufficiale, i cittadini si troveranno ad affrontare, con le relative misure restrittive.Se nelle prossime settimane l’risultasse, allora le misure di sicurezza rimarrebbero ad un. Sarebbe infatti sufficiente l’uso corretto e costante dimascherine e gel igienizzanti, il rispetto del distanziamento sociale e infine la somministrazione di tamponi.In questo caso infatti la situazione sarebbe analoga a quella vissuta nei mesi estivi di luglio e agosto, caratterizzata quindi da una diffusione bassa del virus con piccoli e circoscritti focolai e sarebbe quindi possibile controllare e arginare la diffusione di ulteriori contagi.In questo secondo scenario il numero dei casi e quindi anche dei focolai sarebbe maggiore ma il sistema sanitario sarebbe comunque in grado di gestire tutti i pazienti positivi. In questo caso, se la situazione risultasse fuori controllo, sarebbero adottate misure più stringenti e drastiche solo in circoscritte zone rosse.Se l’indice Rt continuasse ad aumentare fino ad arrivare ad un tasso ritenuto alto da meno di tre settimane, allora ci troveremmo di fronte al terzo scenario. In questo caso si assisterebbe ade al conseguentePer far fronte ad una situazione del genere si potrebbe procedere cona più alto tasso di rischio come discoteche, locali, palestre e attività a scopo ricreativo e sociale.Il quarto e ultimo scenario è senza dubbio il più temuto poiché ricalca esattamente la situazione del, come quella già vissuta nella scorsa primavera.Per incorrere in una soluzione di questo tipo l’dovrebbe rimanere, e per far fronte a questa drammatica evenienza, sarebbe di nuovo imposta la quarantena con la conseguente ripresa delloe l’obbligo di chiudere scuole, università, locali, bar, discoteche e qualsiasi altro tipo di attività commerciale che non sia considerata strettamente di prima necessità.