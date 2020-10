Covid, raffreddore o influenza? Come distinguerli

Starnutisce a scuola: bambino rispedito a casa

Quest’anno il ritorno in classe: tra banchi singoli, distanziamento sociale , mascherine e ovviamentela situazione nelle scuole non è delle più semplici. Di conseguenza la: lo sanno bene in Sardegna dove un bambino,Scopri com’è andata!“In ogni caso il bimbo sta benissimo e a casa, è molto tranquillo”, queste le parole della mamma del bambino di Sorso, in Sardegna, cheIl caso non sembrerebbe isolato, sempre nella stessa scuola, infatti, un altro genitore è stato invitato a riportare il figlio a casa sempreArrivata conferma dell’episodio anche dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo, Carlo Orrù,Ma per evitare altri allarmismi come si può distinguere il Covid-19 dal normale raffreddore stagionale? Partiamo dall’evidenziare che i, come riportato anche da Wired , infatti entrambe. L’Oms, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta come sintomi più comuni del coronavirusTuttavia non sono i soli: infatti possono presentarsi anche. L’insieme di questi sintomi sono però. Andando a scovare qualcosa di più tipico del Covid-19, ma certamente non esclusivo, possiamo trovareDunque, visto che moltissimi, se non tutti,, quest’anno più di ogni altro sarebbe beneIn questo modo si aiuterebbero gli ospedali, i medici e i pronto soccorsi a escludere l’influenza stagionale e a concentrare le analisi verso il Covid-19 se sopraggiungessero sintomi simili.