Nuovo DPCM, cosa potrebbe cambiare dal 7 ottobre

Mascherine all’aperto: ecco le novità che potrebbero arrivare

Feste e assembramenti: limitate dal 7 ottobre?

Scuola e norme anti-contagio: cambierà qualcosa dal 7 ottobre?

Tante le indiscrezioni che si stanno susseguendo nelle ultime ore circa. Infatti oggi è previstodove saranno dibattuti alcune delle direttive che probabilmente entreranno in vigore proprio a partire da domani.: queste le misure anti-Covid-19 che potrebbero entrare in vigore in tutta Italia da questa settimana.A partire, primo giorno in cui, si potrebbe di nuovo dover girare in tutta Italia con. Infatti, se inquando si è all’aperto all’aperto, questo potrebbe essere, come misura precauzionale proposta dal Ministro della Salute Speranza per evitare la risalita dei contagi. Inoltre sembra ormai sicuro cheUn’altra misura che si sta prendendo in considerazione in queste ore. Massimo. Stesso rigore anche sugli: si sta pensando ad una stretta quantomeno sui. Rimane comunque invariato ile non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.Per quanto riguarda invece, per ora. Tuttavia sulla situazione negli Istituti scolastici è atteso per oggi l'incontro tra. Come mai? Per discutere in meritocome riportato da Ansa.it Inoltre sempre oggi durante il Consiglio dei Ministri uno dei punti di discussione riguarderàOvviamente è ancora un’ipotesi, ma potrebbe diventare qualcosa in più. Infatti sembrerebbe che l'idea sia quella di permettere ai governatori di adottare proprie disposizioni ma solo se più restrittive di quelle nazionali e invece, come avvenuto con le discoteche quest’estate.