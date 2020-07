Nuovo DPCM Coronavirus, cosa potrebbe cambiare fino al 31 luglio

Nuovo DPCM di luglio: quando arriverà?

In arrivo il nuovo DPCM: cosa cambia?

La pandemia che ha stretto l’Europa e il Mondo, e nonostante il lockdown più duro sembra ormai un ricordo lontano, ancora potrebbe. Infatti il 14 luglio 2020 è il termine entro cui il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri agiva, e quindi scaduto quello dovrebberoMa potremo davvero smettere di indossare la nostra cara mascherina? Ebbene, forse no, o almeno,. Scopriamo le ultime indiscrezioni in merito.Si vocifera infatti che tutte le misure. Quindi per tutto luglio si potrebbe, specialmente se al chiuso, e l’obbligo di entrare in negozi e supermercati muniti di appositae in qualche caso anche di guanti monouso, o dopo averDunque il nuovo decreto, che è atteso tra qualche ora, al massimo domani, dovrebbe prevedere: quindi rimarrebbe invariato, e chiunque decida di violare la quarantena obbligatoria disposta dalle autorità sanitarieInutile poi puntualizzare che rimarrebbero in vigore anche le regole sulle, così come qualsiasi tipo, salvo decisioni prese dai singoli governatori regionali. Ma fino a quando?Il nuovo Decreto sembrerebbe voglia prolungare la fase che stiamo vivendo in questi mesi fino, rimandando così le decisioni inerenti alle nuove riaperture per l’inizio del mese di agosto. E con questo prolungamento del decreto dell’11 giugno 2020, sembrerebbe anche, e che ancora non vede una data di fine. A presentare tutte queste novità, alcune delle quali già attese nei giorni scorsi,entro e non oltre il 14 luglio.