Giocare a distanza ai tempi del Covid-19 si può: il libro che spiega come riuscirci

Il libro che raccoglie 30 idee illustrate per giochi a distanza

Negli ultimi mesi, ogni forma di interazione sociale è stata rivoluzionata dalla pandemia che, a causa delle numerose misure di prevenzione in atto, ha modificato la vita di tutti all’interno della società. Fra tutte le, quella che riguarda ilrappresenta sicuramente una delle più impegnative e difficili da rispettare, soprattutto nei contesti ricreativi e di svago che coinvolgono i più piccoli.Guarda anche:Se per i bambini il distanziamento sociale ha comportato una serie di rinunce alle consuete abitudini, in loro soccorso sono arrivati tre giornalisti che hanno deciso di ricreare per i più piccoli, (attuabile anche negli spazi aperti o nelle palestre delle scuole) che. Dal desiderio di non privare i bambini del gioco e della socialità, è nato il libro “” scritto e ideato da, con le illustrazioni diIl libro è rivolto a bambinie contiene un'interessante serie diche da generazioni non smettono di appassionare i più piccoli come ad esempioo giochi con il. Accanto a questi attività, nel libro trovano spazio anche alcunitra i più amati come ile ilIl libro propone una gamma interessante di possibilità di gioco, bendiversificate, sempre mantenendo ilScopo del libro è quello di essere un “”, semplicemente adottandoche impongono