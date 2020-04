Coronavirus, come potrebbe essere la fase due

La fase due dell’emergenza Coronavirus, ripresa graduale

In arrivo un nuovo Decreto sulla fase due?

In questi giorni in cui il lockdown va avanti ormai da, in moltissimi, studenti e non, si stanno chiedendoe se ci saràper permettere un po’ più di circolazione, la riapertura di qualche azienda e di alcuni uffici. Purtroppo tutto è, ma si sta iniziando a parlare di fase due dell’emergenza: cosa prevederà?Sta iniziando ora a scendere: questo vuol dire che a breve potremo? Purtroppo è ancora presto per dirlo, infatti in queste ore il consiglio è quello di procedere "" e con la "".Sono queste le parole d'ordine dettate dai componenti deldurante la prima riunione, definita "interlocutoria", con Giuseppe Conte e diversi ministri del Governo, questo almeno è quanto riportato dal sito Lastampa.it . Proprio per avanzare con cautela verso il prossimo step è, ma in questo momento ilper capire come procede. Secondo quanto riportato da La Stampa, si andrà avanti in più fasi, facendo ripartire (con le dovute cautele) prima le grandi aziende produttive, purché nel rispetto delle regole su distanze e dispositivi personali, per poi dare in secondo momento maggiore libertà negli spostamenti personali, sempre con l'utilizzo di misure e strumenti di protezione. Potrebbero essere fatte delle differenziazioni, inoltre, tra zone più a rischio e zone più sicure.Ricordiamo a tutti che a breve dovrebbe comunque arrivare, perché il dpcm attualmente in vigore. Quindi si prevedonoper studiare ancora la situazione. Le nuove disposizioni potrebbero quindi arrivare tra venerdì e sabato. Sarà quindi con questo nuovo Decreto chedell’emergenza da Coronavirus? Ancora non è chiaro, perché ovviamente, prima di poter adottare misure diverse, sonoaffinché si possa cambiare qualcosa. Quindi dovremo ancora aspettare fonti ufficiali prima di poter essere sicuri che a breve sarà possibile allentare queste misure in vigore ora.