“Quale Futuro”, i giovani 'visionari' costruiscono l'Italia del dopo lockdown

Visionary Days: ogni proposta è la benvenuta

Quale Futuro, come partecipare al brainstorming digitale

Un incontro virtuale in attesa di tornare a sedersi attorno a un tavolo

Spadafora: "In queste settimane è emersa tutta la forza dei giovani"

L'Italia riparte. Ma, per farlo, ha bisogno di tutta la forza creativa degli innovatori. Quei 'visionari' che intravedono prima di altri il futuro. E chi, più dei ragazzi, ha la giusta dose di coraggio per proporre cose apparentemente assurde ma che, di qui a breve, potrebbero migliorare la vita delle persone? Ed è proprio a loro che si rivolge- voluta dal Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sostenuta dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale con la consulenza scientifica di IPSOS e la collaborazione di Agenzia Nazionale per i Giovani – che si svolgerà ilIn che modo? Naturalmente sfruttando lo strumento che ci ha aiutato più di altri a rendere meno pesante il lockdown: la Rete.Una– tra i 14 e i 35 anni – che potrannodurante un lungoche durerà. Lo scopo è di mettere insieme spunti concreti per delineare i nuovi orizzonti delle politiche, specie di quelle che più impatteranno sulle nuove generazioni. Cosa significa normalità? Come cambiano i sogni e le paure? Quali prospettive per la ricerca? Come le norme cambiano il modo di vivere la quotidianità? Che significato ha lo spazio pubblico? Sono le domande che in tanti si fanno, spesso senza trovare una risposta.Per questoper tentare il salto nel buio sono chiamati asabato 13 giugno 2020 –– per dare vita a un'edizione speciale di Visionary Days. Infatti l'evento, organizzato annualmente dall’associazione Visionary - fondata da un gruppo di studenti del Politecnico di Torino proprio per costruire il futuro assieme ai propri coetanei - per la prima volta si svolgerà in versione virtuale. Un’esperienza di, tra centinaia di giovani distanti decine di chilometri ma connessi in ogni momento,I partecipanti, distribuiti in, metteranno a confronto proposte e suggerimenti per il loro futuro. Il risultato del loro lavoro, nel suo insieme, verrà raccolto ed elaborato in tempo reale e sarà la. In attesa di tornare a guardarsi negli occhi attorno a un tavolo reale, durante la, già fissato per il prossimo, in in contemporanea a Torino, Genova, Napoli, Firenze e Pavia. Nei prossimi giorni saranno resi noti anche i nomi degli speaker e i dettagli della giornata di “Quale Futuro”.dobbiamo ribaltare le consuetudini e, oltre che mettere fine alla frammentazione delle misure. In queste settimane di emergenza - dichiara il- attraverso le tante esperienze virtuose nate su tutto il territorio nazionale, è emersa tutta la forza delle giovani generazioni e la loro, per trasformare quella che era considerata la normalità. 'Quale Futuro' è un lavoro collettivo per parlare proprio della diversa realtà che ci aspetta fuori dalla porta alla fine del lockdown”.Laè gratuita, basterà registrarsi sul sito: qualefuturo.visionarydays.com