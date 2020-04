Coronavirus, la verità sulle 10 bufale più diffuse in Rete

10. L’ibuprofene peggiora il Coronavirus

9. Pensioni ridotte del 50%

8. La vitamina C aiuta a guarire dal Covid-19

7. L’audio sulle teorie complottiste

6. La foto delle bare in fila

5. La delibera sullo Stato di Emergenza tenuta nascosta

4. Bere più acqua per “affogare” il virus

3. Il servizio del TgR Leonardo sul virus creato in laboratorio

2. Stipendi ridotti per le alte cariche dello Stato

1. Il video sul discorso di Bill Gates

Durante la pandemia che stiamo vivendo, e nella quale siamo, o tramite internet - con giornali online e social network - o tramite televisione - tramite i Tg e i Tgr -a causa delle notizie che leggiamo: non sempre sono vere o sono state impostate sulla base di fonti verificate.Ilha avviato la realizzazione di un’edizione speciale dell’Osservatorio sulla disinformazione online dedicata al tema del coronavirus, secondo il quale arriva fino al 7% la percentuale di notizie fake prodotte quotidianamente rispetto al totale di News sul Coronavirus.Secondo il rapporto, quelle che seguono sono, smascherate attraverso il fact-checking di importanti testate giornalistiche.Questa è una delleche vi segnaliamo. Infattia sostegno del fatto che l’assunzione di ibuprofene possa provocare un peggioramento nella malattia causata da Covid-19.E’ falsa anche l’immagine che ha fatto il giro del web, dove era immortalatache comunicava un abbassamento del 50% sulle pensioni ad aprile e maggio a causa dell’emergenza da Coronavirus.Come per l’ibuprofene, ci troviamo davanti a. Infatti la vitamina C potrebbe aiutare nel miglioramento, tuttavia anche in questo casoche supportano questa tesi.E’ finto anche l’audio di unche espone tramite un messaggio vocale su Whatsapp la suariguardo il Governo Cinese e la pandemia ora in atto.La foto che sicuramente avrete visto online, o inoltrata su Whatsapp da qualche altro contatto, che raffigura una lunga fila di bare e che si afferma fosse stata scattata a Bergamo in realtà. Infatti la foto in questione non è stata scattata nel 2020 a Bergamo, bensìEbbene, se vi è arrivata questa notizia, non credeteci. Infatti, e moltissimi media in quei giorni hanno ripreso e trattato questa news.Bere moltissima acqua, addirittura si parlava di, o almeno, non c’è nessuna prova che lo dimostra, quindi possiamo bollare come fake news anche questo rimedio della nonna.Il servizio in questione, del, mandato in onda per la prima volta nel 2015, parlava sì di un virus creato in laboratorio, ma, né ne aveva previsto la diffusione. E’ stato rilanciato ultimamente solamente per creare diffusione e alimentare il panico.Anche qui siamo di fronte a una fake news: infattidelle cariche Statali in caso di Stato di Emergenza.Questa non rientra tra le fake news, ma solamente tra. Infattigià diversi anni fa. Semplicemente il video in questione è su uno speech tenuto da Gates per l’azienda di conferenze TedX, e in quanto uomo di scienza, soprattutto dopo gli spiacevoli eventi legati allae alla sua diffusione,e che per questo la prossima minaccia non sarebbe arrivata sotto forma di guerra, come la sua generazione era portata a pensare,