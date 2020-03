Coronavirus, la farina è tra i prodotti più venduti: ecco come fare il pane in casa

Coronavirus: come fare il pane a casa

500 gr di farina

1 cucchiaino di lievito di birra secco oppure 10 gr di lievito fresco

400 gr di acqua

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino e mezzo di sale

continua senza sosta da un mese e nei carrelli, fisici e virtuali, alcuni prodotti sono letteralmente presi d’assalto come se gli alimentari dovessero chiudere da un momento all’altro. Questo accade non solo nei negozi fisici ma in quelli virtuali: gli accessi online in contemporanea hanno addirittura fatto saltare i sistemi dei principali portali dell’e-commerce.Secondo un’analisi sulle vendite di Coop effettuata nelle scorse settimane, tra i prodotti più venduti c’è la farina. sui social spopolano i piatti fatti in casa. Se anche tu vuoi provare a dare il meglio di te in cucina, ecco come si fa il pane in casa.Guarda anche:Per allentare la tensione in questo periodo di quarantena e per evitare gli spostamenti, molti sono gli italiani che hanno deciso di sperimentare le proprie doti culinarie facendo il pane in casa. Ecco la ricetta!Prendi una ciotola capiente e unisci la farina, lo zucchero e il lievito.Mescola il tutto con una forchetta, inserisci l’acqua a poco a poco e infine il sale. Una volta che l’impasto è pronto, aggiungi una manciata di farina sopra e copri la ciotola con la pellicola. Lascia lievitare l’impasto molle a 28 gradi (forno spento acceso da poco) per 3 ore in modo tale che l’impasto si triplichi.Poni l’impasto su un piano infarinato e: fai prima due pieghe a portafoglio e poi altre due. Una volta fatto, taglia l’impasto in tre parti uguali per ottenere tre filoncini e lasciali sempre in forno spento per un’ora e mezza per rispettare i tempi di lievitazione.Preriscalda il forno a 250 gradi e solo quando è bollente inserisci la teglia con il pane e lascialo cuocere per 5 minuti. Abbassa poi la temperatura a 230 gradi e lascia cuocere il pane per altri 230 gradi. Attiva il grill negli ultimi tre minuti se vuoi una crosta che crosta e il gioco è fatto!