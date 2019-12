Salvini fa dietro front sulla Nutella: il tweet

Nutella, qual è la verità sulle nocciole?

Nutella, storia di un prodotto di successo

Nuova polemica social per l'ex ministro dell'Interno,. Nel corso di un comizio a Ravenna, a sostegno della candidata della Lega alle prossime elezioni regionali, Salvini ha detto di non voler mangiare più laperché, a suo dire, sarebbero usate nocciole turche: "Ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, aiutare gli agricoltori italiani, perché ce n'è bisogno.". E pensare che meno di un anno fa, lo scorso 26 dicembre, Salvini pubblicava un selfie in cui si gustava pane e Nutella.Visto l'enorme polverone che si è alzato su tutti i media sulla questione, Matteo Salvini ha deciso di rendere più morbida la sua posizione con un tweet: "Per addolcire la giornata, una fetta di pane e Nutella con una richiesta alla Ferrero: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori!".La Nutella utilizza, non è una novità. Questo è stato confermato anche da una recente inchiesta della Bbc. I numeri: dalla Turchia arrivadella produzione, l'Italia si fermae dato che la Ferrero, produttrice della famosissima crema spalmabile, ha una quota di mercato del 20% diventa necessario attingere dall'estero. Nel 2014, tra l'altro, l'azienda di Alba (una delle poche multinazionali italiane al mondo) ha acquisito la Oltan, storica azienda produttrice di nocciole in Turchia, per avere un maggior controllo sulla qualità e selezione delle nocciole. La produzione delle nocciole in Italia non è per nulla trascurabile:. Troppo poco per Salvini. Il problema, però, è che l'intera produzione italiana di nocciole probabilmente non basterebbe a soddisfare l'enorme fabbisogno industriale della casa italiana. E non solo: se anche acquistasse l'intera produzione made in Italy (e lo potrebbe fare). Comunque, la Ferrero mira a rendersi indipendente anche dalla Turchia e ha creato, nel 2018, il progettoper aumentare del 30% la produzione di nocciole nel nostro Paese.Proprio quest'anno la Nutellada quando è entrata in commercio, nel 1964. Il successo è ancora straordinario (oltre 400 mila tonnellate vendute) e la crema spalmabile è diventata un(Nanni Moretti ad esempio)(Giorgio Gaber e Ivan Graziani). Alla Nutella: ogni anno il 5 febbraio si celebra infatti il "World Nutella Day". Nel mondo sono stati aperti due Nutella Cafè: il primo ha aperto a Chicago nel 2017 e il secondo a New York nel 2018.