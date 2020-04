Gli auguri di Pasqua ai tempi del Coronavirus

Gli auguri per Pasqua in chiave Coronavirus

Buona Pasqua e ti auguro di non venire fermato la settecentotrentacinquesima volta che porti a spasso il tuo esausto cane solo per fare due passi

Buona Pasqua e spero tu non abbia finito le serie tv da vedere in quarantena

da vedere in quarantena Buona Pasqua e ti auguro di trovare pochissima fila al supermercato

Buona Pasqua e possa il tempo in quarantena passare più veloce della puntata finale della tua serie tv preferita .

. Buona Pasqua e ti auguro che tutte le tue creazioni culinarie alla nonna Papera riescano benissimo

Buona Pasqua e possa la tua connessione internet non dare problemi per tutta la durata della quarantena

Buona Pasqua e possano i tuoi vicini essere più simpatici e permissivi della professoressa Umbdrige di Harry Potter

Buona Pasqua e ti auguro che i tuoi vicini e dirimpettai abbiano smesso di giocare al karaoke ogni sera da quasi due mesi e si siano decisi a stare in dignitoso silenzio

Buona Pasqua e ti auguro di poter trovare finalmente uno slot libero per ordinare la spesa online

Buona Pasqua e spero che la tua pizzeria di fiducia non abbia smesso di consegnare a domicilio durante questo periodo di quarantena

Quella di quest'anno sarà certamente unasaremo infatti tutti ancora in quarantena a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al. Quindi, visto che ci è ancora impossibile abbracciarci e, ecco una lista di auguri ironici, simpatici e sinceri da dedicare a parenti ed amici, ovviamenteMai ci saremmo immaginati di passare Pasqua 2020 chiusi in casa a causa di una pandemia che ci tiene in ostaggio da diverse settimane ormai. Tuttavia, per, ecco alcuni auguri simpatici da dedicare a chiunque vogliate.