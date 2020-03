10 motivi per cui ti conviene rimanere a casa ai tempi del coronavirus

Coronavirus: 10 motivi per restare a casa

Non ti contagi: partiamo dalla cosa più semplice e forse più scontata. Rimanere a casa, data l’emergenza, è un’opportunità per non essere contagiati. Non significa che dovrai chiuderti in casa e non uscire più: potresti ridurre al minimo le uscite solo per i casi strettamente necessari.

Non contagi nessuno: se rimani a casa ed esci con le giuste precauzioni e solo per i casi strettamente necessari, come detto sopra, c’è molta più probabilità di non contagiare qualcuno. Pensa che in questo periodo bisogna mettersi da parte un po’ e adottare nuovi stili di vita anche per salvaguardare la vita degli altri.

Potresti ammalarti di altro: date le circostanze è giusto pensare che se ti ammali di qualsiasi cosa, anche non di coronavirus, in questo momento potresti dover stare lo stesso in quarantena.

Immagina che fuori stia piovendo: se proprio non sopporti l’idea di restare chiuso in casa, immagina che fuori il tempo non sia dei migliori e che la pioggia o la grandine ti impediscano di uscire.

Non vedi chi detesti: diciamoci la verità, non tutti ci sono simpatici! La "quarantena" può essere un’occasione per non incontrare gente che normalmente si detesta, che sia un compagno di scuola, un collega universitario o un semplice vicino di casa!

Risparmi soldi: se pensi di passare la maggior parte della giornata in casa, risparmierai sicuramente un po’ di soldi. Chi non andava a prendere un caffè con un amico o un cocktail di sera in un pub? Cancellando o stoppando queste abitudini per un po’ di tempo, troverai più soldi nel portafoglio a fine settimana!

Eviti le sanzioni: chi non rispetta le disposizioni è punito penalmente. Il decreto legge prevede infatti l’arresto fino a 3 mesi e un’ammenda fino a 206 euro.

Sarai più produttivo: restando a casa potrai dedicarti a faccende che hai lasciato in sospeso in passato. Avendo molto tempo a disposizione sarai sicuramente più produttivo e potrai completare tutti i compiti con facilità.

Puoi cimentarti in nuove attività: perché non sfruttare le giornate in casa per fare qualcosa di nuovo? Potresti iniziare a vedere una nuova serie, leggere un libro, scoprire su Internet un tuo nuovo talento o documentare la tua esperienza a casa in un blog per incoraggiare gli altri a fare come te!

Hai tempo per recuperare: che tu sia un maturando o uno studente universitario, la pausa didattica e le disposizioni del decreto possono essere una possibilità per farti recuperare ciò che non hai fatto in passato. Se hai saltato degli argomenti di studio o non hai dato un esame nella sessione invernale, è questo il momento per mettersi sui libri e studiare.

