Balcony-music, ecco i tormentoni ai tempi del Coronavirus

La hit parade della Balcony Music

. Da Nord a Sud, alle 18.00 in punto la consuetudine è da giorni la stessa:a squarciagola la canzone scelta. Tanti, indipendentemente dall'età, ogni giorno aspettano con entusiasmo i loro vicini per ritrovarsi uniti nello stesso gesto di partecipazione.Una simile percezione di, capace di sorvolare su tutte le possibili differenze non si vedeva in Italia dal 2006, quando in una sera di luglio, gli Azzurri chiusero i mondiali con la vittoria. Ora, a distanza di 14 anni e in una situazione drammatica come quella imposta dalla quarantena, è tornato ad espandersi quell’capace di stringere tutti in un’unica voce che riempie le strade ogni giorno, gridando la suaGuarda anche:E sono proprio questi flash mob ad aver modificato le play list degli italiani. A confermarlo il(MEI) che ha stilato una classifica di gradimento nelle scelte degli italiani sui. Al primo posto si piazza l’, seguito sul podio da due vere e proprie pietre miliari della musica italiana:. Due canzoni che riescono certamente ad infondere positività e un’allegria contagiosa come poche.Al quarto, quinto e sesto posto troviamo alcune tra le più famosedella Romagna, di Milano e di Napoli. RispettivamenteAltri successi intramontabili a cui gli italiani, cantandoli dai propri balconi in questi giorni, hanno dato una rinnovata forza espressiva sonodi De Andrè edi Battisti, capolavori indiscussi dei due indimenticabili artisti che hanno scritto la storia della musica italiana.Altri testi a cui gli italiani si sono dimostrati affezionati sonodi Ligabue,di De Gregori,di Modugno,di Toto Cotugno e infinedi Diodato.