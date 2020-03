Amore ai tempi del Coronavirus: 10 situazioni in cui ti potresti ritrovare se hai una relazione

1. Anniversario in arrivo? Festeggialo in pigiama!

2. Questo matrimonio non s’ha da fare

3. Io e te, a un metro di distanza

4. Dammi mille baci? Ehm, no!

5. Relazioni a distanza...più lontane del solito

6. Letti separati

7. Mascherina: il regalo dell’anno

8. Serie tv sì…ma ai due capi del divano

9. Segno di amore: stop alla condivisione

10. Il paradosso del Coronavirus

solitamente richiede molta pazienza, costanza ed impegno, soprattutto se poi anazionale come quella legata alPer quanto si possa sdrammatizzare, la situazione attuale in cui versa il nostro Paese è molto difficile e delicata per tutti, considerato locome incontrarsi e condividere un momento con le persone care.Disagio tanto più difficile e pesante da rispettare per le coppie a cui, più di altri,. Vediamo allora quali sono alcune delled'Italia, da un giorno all’altro, si sono ritrovati catapultati, indipendentemente dalla loro volontà.Guarda anche:Sono tante le coppie che in questo mese festeggeranno, o meglio avrebbero voluto festeggiare,di fidanzamento o di matrimonio. Che fare allora? Beh, non c’è molta scelta in proposito:Però guardate il lato positivo, questo mese tutti i festeggiamenti saranno alternativi, unici e irripetibili…chi può vantare di aver trascorso un anniversario in pigiama?Per alcuni il matrimonio è il coronamento di un amore, per altri la sua tomba. Indipendentemente da come la si pensa, quel che è certo è cheEh no, l’antagonista che questa volta impedisce la felice unione non è Don Rodrigo, ma qualcosa che è intangibile, ma non per questo invincibile. Per cui,e pensate che l’attesa renderà la vostra unione, per forza rimandata, ancora più desiderata e più bella.Si tratta di un vero e proprio ordine restrittivo che non nasce da qualche comportamento illecito ma dalla tutela della salute collettiva. Per questo, a malincuore, tutti sono tenuti a rispettarlo anche se la difficoltà maggiore coinvolge sicuramente le coppie che più di tutte sono abituate al contatto fisico reciproco.“Dammi mille baci, poi ancora cento, poi altri mille, poi ancora altri cento, poi ancora altri mille, e poi di nuovo altri cento”: se questi celebri versi di Catullo, poeta latino, sono da sempre citati da tantissimi innamorati da generazioni, beh questa volta, con le disposizioni attuali, gli innamorati dovranno ricorrere ad un’altra dedica. Insomma,quindi baci sì, ma solo a distanza o virtuali!Tra tutti i tipi di relazione, una delle più difficili è sicuramente quella a distanza, ovvero fra due fidanzati che vivono in città, regioni o Paesi diversi ma che comunque trovano il modo nel tempo di viaggiare e mantenere così viva la loro storia d'amore. In questo periodo, per ovvie ragioni di sicurezza, le distanze per tutte queste persone appaiono davvero moltiplicate; niente paura però,In questi giornisopratutto quelli di un ambiente piccolo come una casa, mantenendo la giusta distanza di sicurezza. Ad esempio, come si fa a rimanere distanti un metro nel letto, quando si dorme? Sicuramente è impensabile fare turni di notte per dividere equamente le ore di sonno, quindi qual è la soluzione? Una soluzione assoluta non c'è, ma molti uomini galanti saranno già pronti a dormire sul divano!In questo momento è evidente che la salute è la cosa che interessa di più a tutti. Ormai le mascherine sono diventate accessori indispensabili nella quotidianità di tutta la popolazione italiana, tanto da risultare praticamente introvabili ovunque.allora, potrebbe rivelarsi non solo un regalo molto più prezioso rispetto a cioccolatini e fiori, ma anche la più grande dimostrazione di amore.Una delle abitudini che solitamente hanno tutte le coppie che convivono, soprattutto la sera prima di andare a dormire, è quella di trascorrere un po’ di tempo sul divano a guardare film o serie tv. Nessun divieto in proposito, l'importante èe, soprattutto, ad ognuno il suo personale sacchetto di pop corn!Tutti sono abituati a condividere tutto in coppia, senza nemmeno accorgersene: bicchieri, sigarette, sciarpe, occhiali, posate, borracce, letto e tanti altri oggetti della normale quotidianità. In questo momento di rovesciamento totale di tutte le abitudini, un gesto di amore è quello di fare il contrario, ovvero diEbbene sì, sembra la trama di un romanzo fantascientifico distopico, eppure è la realtà. Una realtà che, nonostante le difficili rinunce, proprio attraverso le mancanze quotidiane, per molti potrebbe inaspettatamente aiutare a riscoprire il valore di una storia. Quando non si hanno limiti né divieti, infatti, spesso ci si dimentica dell’importanza delle piccole situazioni quotidiane, come vedersi, abbracciarsi e stare insieme. Chissà dunque se ilpossa risiedere proprio in questo, ovvero nelnel migliore dei casi di un metro.