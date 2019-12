Prende 100 alla maturità ma non gli basta: ricorso al Tar e Lode

Prende 100 senza lode: la sentenza del Tar

L’estate scorsa, uno studente di un, ha sostenuto la nuova maturità e ne è uscito a pieni voti: 100 punti su 100. Peccato, però, che gli mancava quellache riteneva di dover ricevere di diritto. Per questo, non soddisfatto del risultato, il ragazzo ha fatto ricorso alche gli ha dato ragione condannando il Ministero dell’istruzione al pagamento dioltre agli oneri di legge.Secondo la ricostruzione delle vicende scolastiche, a mettersi di traverso è stato unche, definendo l’esposizione orale dello studente “non particolarmente brillante” in scienze naturali, microbiologia e chimica, ha negato l’al conferimento dell’encomio.I giudici amministrativi della prima sezione, dopo aver esaminato la vicenda, hanno dato però ragione al ragazzo: in coerenza con il dettato di legge, lo studente aveva tutto il diritto di prendere la lode in quanto possedeva il massimo credito scolastico (40/40), il punteggio massimo in ogni prova di esame (prima prova 20/20, seconda prova 20/20 e orale 20/20) e nessun punto bonus.Il ricorso, dunque, una volta accertati tutti i requisiti, è statocedendo la lode al ragazzo e condannando il ministero dell’istruzione al pagamento di tremila euro oltre agli oneri di legge.La valutazione complessiva dellaè rimasta la somma di diversi elementi: crediti del triennio, (massimo 40 punti), voti delle prove (massimo 60) e, quando previsti, alcuni punti bonus fino ad un massimo di 5.Il voto massimo è 100 mentre il minimo, invece, è 60. Infine, le condizioni da soddisfare per avere punti bonus nel voto di maturità sono due: essere stati ammessi all’ esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della maturità (scritto e orale).