Voto di maturità 2020: quando esce e come saperlo

Maturità 2020, il voto del colloquio orale

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo ( massimo 10 punti )

) Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro ( massimo 10 punti )

) Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti ( massimo 10 punti )

) Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera ( massimo 5 punti )

) Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali (massimo 5 punti)

Quando si sa il voto della maturità 2020?

Come si svolge l'orale di maturità 2020

Discussione dell'elaborato nelle discipline di indirizzo.

Discussione di un breve testo di letteratura italiana, già argomento di studio.

Analisi multidisciplinare del materiale scelto dalla commissione.

Relazione dell'esperienza di PCTO - ex alternanza scuola lavoro.

Domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione.

al via: oggi i primi colloqui dei maturandi che dalle ore 8:30 sono rientrati a scuola proprio per svolgere l'unica prova degli. Rispetto agli scorsi anni, quindi, niente scritti e punteggio variato: 60 punti massimi per il credito scolastico più 40 punti massimi per il colloquio orale.Guarda anche:Come detto, il voto massimo del colloquio orale sarà di 40 punti, ma non esiste un voto minimo possibile.La sufficienza corrisponde a 24, e la valutazione complessiva della prova è affidata alle commissioni d'esame che si dovranno a loro volta basare su una griglia di valutazione nazionale redatta dal MI. La griglia di valutazione è così strutturata: La tabella è consultabile tramite questo link , ed è stata pubblicata comeTanti ragazzi si chiedono una volta concluso il colloquio orale quando e come sapranno il loro voto.Vi ricordiamo, cari maturandi, che non trattandosi di una interrogazione qualsiasi, ma di un vero e proprio esame, la commissione dovrà riunirsi per assegnare sia il voto del colloquio orale sia per assegnare il voto finale. Non vi sarà quindi detto subito il vostro voto, ma dovrete aspettare le decisioni della commissione.Infatti, il voto finale può non esaurirsi nella mera somma tra voto del colloquio e punteggio dei crediti scolastici: i professori devono stabilire anche a chi concedere eventuali 5 punti bonus e la lode qualora - in quest'ultimo caso - il percorso sia eccellente.Quando si sa il voto della maturità 2020, quindi? Ci vorrà un po' di pazienza: le commissioni li pubblicheranno nell'albo scolastico dopo la fine di tutti gli orali, probabilmente anche un giorno dopo. Si legge infatti sull'ordinanza:"L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame".La data di pubblicazione dei voti dovrebbe essere stabilita dalle commissioni durante la riunione plenaria del 15 giugno, ma non è detto che i docenti abbiano comunicato quale sia agli studenti. Non dovrete far altro, quindi, che aspettare notizie dai vostri prof per sapere quando e come conoscere il vostro voto di maturità.La maturità di quest'anno, come tutti sapete bene, è decisamente diversa dal solito.L'unica prova orale , divisa in 5 fasi, è così composta:Inoltre, gli studenti devono stare ben attenti a rispettare le norme di sicurezza contenute nel documento del MI. Innanzitutto, si dovrà portare un'autocertificazione sulle proprie condizioni di salute e su eventuali contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni. Inoltre, ogni candidato potrà portare un solo accompagnatore (con autocertificazione anch'egli), indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. Non è possibile recarsi prima di 15 minuti dal proprio turno a scuola, e una volta finito si dovrà subito lasciare l'istituto, secondo percorsi di entrata e uscita tracciati dalla scuola.Fondamentale usare i gel igienizzanti per le mani prima di accedere ai locali.