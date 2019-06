Prima prova maturità 2019: si parte con il tema di Italiano

Prima prova maturità 2019: cosa è cambiato e come funziona

: come già accennato, non ci saranno più quattro tipologie di traccia, ma solo 3 con il testo argomentativo che va a sostituire la tipologia saggio breve per un totale di sette tracce: 2 tracce per l’analisi del testo, 3 tracce per il testo argomentativo e 2 tracce per il tema di attualità; Voto prima prova: anche la votazione è cambiata poiché la prima prova non vale più 15 punti, come nelle precedenti maturità, ma sale 1 20 punti (per sopperire alla mancanza della terza prova).

Carta d’identità;

Dizionario di italiano;

Penna;

Matita;

Acqua e spuntino.

Come funziona la prima prova maturità 2019 e quali sono le differenze con le altre volte? Dopo la riforma la prima prova maturità prevede, solo tre per la precisione: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Ma vediamo ora come funziona la prima prova maturità 2019 andando a considerare una serie di aspetti come la durata, cosa si può portare e come sono articolate le tipologie che prevedono sette tracce (2 di analisi del testo, 3 di testo argomentativo, 2 di tema di attualità). Tutte queste tipologie potranno riguardare vari ambiti: artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Cosa cambia rispetto alle prime prove delle maturità precedenti? Parlando di durata, almeno questa non ha subito variazioni: il tempo a disposizione per svolgere il tema rimane 6 ore a partire dalla consegna delle tracce. Qualora finiste prima, potete consegnare e andare via, ma non prima che siano trascorse almeno tre ore dall'inizio della prova. Cosa si può portare? Ecco una lista velocissima per dare un'ultima occhiata al contenuto dello zaino e stare sereni: Carta d'identità; Dizionario di italiano; Penna; Matita; Acqua e spuntino. E i fogli? Non servono, ve li fornirà la scuola perché dovranno avere il timbro del Miur.