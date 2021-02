Maturità 2021, prima prova sì o no? Ecco le possibili tracce

Prima Prova Maturità 2021: si farà?

Maturità 2021: le possibili tracce 2021

La Maturità 2021 si avvicina ineluttabilmente, e con il cambio di ministro al Ministero dell’Istruzione,sperano finalmente di conoscerequest’estate all’esame di Stato 2021. Scopriamo quindi se potrebbe esserci una prima prova di Maturità e quali potrebbero essere leNonostante da Viale Trastevere prima della crisi di governo girava voce chee dal suo team fosseper la pubblicazione, e che questa avrebbe previsto una Maturità 2021, ovvero con un’unica prova,, adesso con il nuovo ministro si potrebbe verificare un cambio di passo. “In settimana decidiamo sulla Maturità ho ben presente il bisogno di informazione; i ragazzi stiano tranquilli". Così il nuovo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha esordito su La Repubblica, dove dichiara che "il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. Comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando". Dunque nulla sembra certo, e anche i piani voluti dalla Azzolina potrebbero cambiare, in quanto, soprattutto dal PD, all’interno del precedente governo, si spingeva per, probabilmente. Quindi, con nessuna certezza è possibile che il ministro Bianchi possa decidere di far sostenere ai ragazzi una prima prova scritta in aggiunta alla prova orale: maLe tracce che potrebbero comparire nella prima prova dell’esame di Stato 2021 potrebbero, come da tradizione, avere a che fare conche avranno luogo proprio quest’anno. Comeo i(Carta dell’ONU), oppure io i. Altresì è possibile che il Ministero dell’Istruzione scelga di inserire all’interno della prima prova di Maturità 2021 delle; è quindi bene iniziare a ripassare gli avvenimenti legati alla, al movimento antirazzista dello scorso anno legato al, ma anche la, l'importanza dell'istruzione e il ruolo del digitale nell'ultimo anno con le chiusure, o le, oppuree il suo ruolo nelle grandi catastrofi, compresa la pandemia attuale. Insomma i grandi temi sono davvero tanti, approfondisci tutte le ricorrenze cliccando qui