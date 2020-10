Maturità 2021, anniversari e ricorrenze da conoscere per l’esame

Maturità 2021, prima prova scritta: le tipologie di tracce

• Tipologia A: due tracce di analisi del testo, una in poesia e una in prosa;

• Tipologia B: tre tracce di testo argomentativo di diverso ambito, una sicuramente a tema storico;

• Tipologia C: due tracce di tema di attualità.



Maturità 2021, prima prova: anniversari e possibili tracce

Maturità 2021, le ricorrenze storiche

• 160 anni dalla morte di Camillo Benso, conte di Cavour

• 140 anni dalla nascita di George Marshall

• 100 anni dalla nascita di Salvo D’Acquisto

• 100 anni dalla nascita di Carlo Alberto dalla Chiesa

• Liliana Segre compie 90 anni

• 75 anni dall’entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite (Carta dell’ONU)



Maturità 2021, le ricorrenze letterarie

• 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

• 200 anni dalla nascita di Baudelaire

• 180 anni dalla nascita di Giovanni Verga

• 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia



Maturità 2021, le ricorrenze artistiche

• 230 anni dalla nascita di Francesco Hayez

• 180 anni dalla nascita di Pierre-Auguste Renoir

• 180 anni dalla nascita di Claude Monet

• 340 anni dalla nascita di Gian Lorenzo Bernini



Maturità 2021, le ricorrenze filosofiche

• 130 anni dalla nascita di Antonio Gramsci

• 80 anni dalla morte di Walter Benjamin



Maturità 2021, le ricorrenze scientifiche

• 190 anni dalla nascita del matematico e fisico James Clerk Maxwell



Come sarà l’esame che a giugno attenderà gli studenti dell’ultimo anno delle superiori è ancora troppo presto per dirlo. Ilinfatti non ha ancora chiarito se si tratterà di un esame strutturato in modo tradizionale con(la prima è il tema di italiano e la seconda riguarda le materie di indirizzo) e, o se le condizioni epidemiologiche costringeranno di nuovo le comunità scolastiche a ricorrere aNella scorsa Maturità 2020 infatti l’ Esame di Stato si è risolto in undella durata di un’ora circa, di fronte ad una commissione formata da soli commissari interni ma presieduta dal presidente esterno. Anche se le sorti della Maturità 2021 saranno probabilmente dettate dall’andamento della curva epidemiologica nel nostro Paese nei prossimi mesi, tuttavia è importante iniziare a familiarizzare con ie che potrebbero essere oggetto dellaLa prima prova che potrebbe svolgersiè quella che costituisce. Gli studenti avranno a disposizione un ampio ventaglio di scelta consu tematiche diverse che richiedono anche competenze di approfondimento di diverso livello.Lesono infatti suddivise in, ognuna strutturata in maniera diversa e specifica:Guarda anche:Per le tracce di attualità sono molti i suggerimenti offerti dalla società e dal presente, primo fra tutti in questo determinato momento storico è quello rappresentato dalla pandemia da Covid-19. Spesso alcune tra le tracce che vengono scelte dal Ministro dell’Istruzione per l’esame, riguardanoche si celebrano nell’anno in corso. Gli anni delle nascite e delle morti di personaggi letterari o storici illustri o anche il conseguimento di prestigiosi premi, rappresentano infatti spesso lo spunto per somministrare tracce dedicate alla loro memoria, soprattutto per ciò che riguarda l’analisi del testo. Vediamo quali sono le ricorrenze più importanti che potrebbero essere sorteggiate nelle tracce della