Maturità 2020, voto in ventesimi: come funziona il punteggio delle prove d'esame

Maturità 2020, punteggio delle prove d'esame

Maturità 2020, voto in ventesimi e tabella conversione

1/10 corrisponde a 2/20

1,5/10 corrisponde a 3/20

2/10 corrisponde a 4/20

2,5/10 corrisponde a 5/20

3/10 corrisponde a 6/20

3,5 corrisponde a 7/20

4/10 corrisponde a 8/20

4,5/10 corrisponde a 9/20

5/10 corrisponde a 10/20

5,5/10 corrisponde a 11/20

6/10 corrisponde a 12/20

6,5/10 corrisponde a 13/20

7/10 corrisponde a 14/20

7,5/10 corrisponde a 15/20

8/10 corrisponde a 16/20

8,5/10 corrisponde a 17/20

9/10 corrisponde a 18/20

9,5/10 corrisponde a 19/20

10/10 corrisponde a 20/20

In vista dell'è bene conoscere la novità più importante per il calcolo delle prove d'esame: ilPiù in generale laha portato con sé moltissimi cambiamenti: nuovi criteri per l'ammissione, abolizione della terza prova , novità per i crediti scolastici, una struttura rivoluzionata per scritti e orale. In poche parole. Quindi, tutte le prove saranno valutate con massimo 20 punti. E quindi come si dovrà calcolare la conversione in decimi? Ecco spiegato.In totale sono previsti, per l', un massimo di 60 i punti tra scritti e orale.Come detto, per gli scritti saranno assegnati un massimo di 20 punti l'uno, e saranno utilizzate griglie comuni per la correzione delle prove al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni. Anche per l'orale potranno essere assegnati al massimo 20 punti.I restanti 40 sono i crediti totalizzati nel corso del triennio. Attenzione però, questi ultimi dovranno essere convertiti con l'ultima tabella del Miur.Per laè meglio non confondersi con la conversione dei voti. La formula giusta da tenere a mente non è affatto complessa. Per fare il calcolo corretto basterà moltiplicare il voto per 2. Secondo questo calcolo, il 12 corrisponde alla sufficienza. I conti tornano: infatti, chi è sempre stato sull'orlo della sufficienza negli ultimi 3 anni di scuola(15 per terzo e quarto, 9 per il quinto). Se a questi aggiungiamo 12 crediti per le 3 prove, si arriva a 60, il voto che corrisponde al 6 in centesimi e il punteggio minimo per il superamento dell'esame di maturità.Serena Santoli