Maturità 2019, consigli e trucchi per essere promossi

La cosa peggiore della maturità? Non sapere cosa aspettarsi. Tutto ti mette paura e l'ansia ti paralizza: i commissari esterni sopratutto! In realtà questo scoglio di proporzioni bibliche è ciò che ti separa dalla libertà e dall'addio per sempre alla scuola. Vuoi fallire la prova? Giammai! E' troppo alto il prezzo da pagare. Per questo Skuola.net ha raccolto per te alcuni trucchi che è bene tenere a mente per superare al meglio l'esame di Stato.

Informati sulle novità dell'esame

Allenati per la prima prova

Usa gli strumenti giusti in seconda prova

Non demoralizzarti

Cura l'espressione

Non farti cogliere impreparato,vedrà delle modifiche. Ad esempio, la terza prova è stata abolita e non sarà più necessario perdere tempo prezioso per studiare per questo scritto. Meglio saperlo no? Segui tutte le notizie dal Miur sull'esame!Risultati alla mano,. Quindi, se non sei uno abilissimo nella scrittura, allenati su questa tipologia e sarai sicuro di portarti un bel risultato a casa.Molti studenti non sanno che, ad esempio, in seconda prova è permesso l'uso delle calcolatrici. Concentrati sul ragionamento piuttosto che sui calcoli, usando gli strumenti che sono ammessi all'esame. Questo era solo un esempio ma vale per tutti gli indirizzi:L'ansia non deve per forza bloccarti: esistono delle tecniche psicologiche che permettono di controllare e di volgere a tuo vantaggio tutta la tua carica nervosa. E' molto utile, ad esempio, fare degli esercizi di respirazione addominale e di rilassamento muscolare: 5 minuti di pausa dallo studio che possono davvero esserti utili. Poi, cerca di capire qual è la vera preoccupazione: non ti senti preparato, non ti senti all'altezza? Non ti demoralizzare e studia di più.L'esame orale è la prova più temuta dagli studenti, ma la commissione d'esame non è un plotone di esecuzione! I prof cercheranno invece di ascoltarti e valutarti per come ti mostri e ciò che dici.. E' necessario sapersi ben presentare, perché i commissari non giudicheranno solo la tua preparazione, ma anche l'intero tuo percorso e la tua capacità di gestire un momento così impegnativo, nel complesso.

Carla Ardizzone