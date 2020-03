Quando escono i nomi dei commissari esterni di Maturità 2020?

Come trovare i commissari esterni 2020 e quando

Maturità 2007: 17 Gennaio

Maturità 2008: 08 Gennaio

Maturità 2009: 21 Gennaio

Maturità 2010: 15 Gennaio

Maturità 2011: 31 Gennaio

Maturità 2012: 20 Gennaio

Maturità 2013: 28 Gennaio

Maturità 2014: 31 Gennaio

Maturità 2015: 27 Gennaio

Maturità 2016: 28 Gennaio

Maturità 2017: 30 Gennaio

Maturità 2018: 31 Gennaio

Maturità 2019: 18 gennaio

Maturità 2020: 30 gennaio

La maturità 2020 si avvicina e con lei anche. Tanti si chiedono come sarà composta la commissione e: Skuola.net risponde ai vostri dubbi.Innanzitutto ricordiamo a tutti i maturandi che, nonostante la riforma della Maturità, nel 2020 la composizione delle commissioni non cambierà rispetto agli anni passati:Ma chi saranno eConoscerli è importante, perché ti aiuterà a sapere chi ti ritroverai davanti nei giorni dell’esame, conoscere i suoi gusti, come interroga, che materia insegna e le sue piccole manie. Tutti i mezzi sono buoni per arrivare a queste informazioni: chiedialla segreteria della tua scuola, trovali su Facebook e cerca sul social i gruppi della scuola in cui insegnano per confrontarti con i loro studenti.Di solito,, anche se può succedere che le scuole abbiano le liste delle commissioni già qualche giorno prima della loro diffusione.Pere le, invece, la comunicazione ufficiale è già arrivata a fine gennaio. Ma proviamo adfacendo qualche passo indietro...Facciamo qualche previsione guardando alle date in cui sono uscite le liste delle commissioni gli scorsi anni. Per quanto, partendo dall’ esame di maturità 2010, gli studenti. Stessa cosa si è ripetuta l’anno successivo, infatti, l’. Per l’anno 2012, invece, c’è stata una sorta di eccezione poiché è stato. Infine, negli anni 2013 e 2014,, quando i nomi sono stati pubblicati sul sito dedicato del Miur, anche se le segreterie didattiche hanno ricevuto la lista (consultabile anche dagli studenti) il 30 maggio. E il 2015? Solo il 5 giugno è stato attivato il motore di ricerca online, mentre dal 3 giugno sono stati accessibili per le scuole.. Nel 2018, l'elenco è stato pubblicato ile nel 2019 il. Come mai la data d'uscita è sempre più tardi? Forse, per via del ponte del 2 giugno che rallenta un po' le operazioni. Insomma, la data papabilepotrebbe essere, quindi, subito dopo il ponte del 2 giugno.vengono comunicate entro la fine di gennaio, per la precisione entro il 31 gennaio. Secondo quanto stabilito dal ministero dell'Istruzione, ledevono essere scelti dal ministro entro e non oltre il 31 gennaio, e lo stesso giorno sono state pubblicate ancheOgni anno, quindi, lesono annunciate a Gennaio, insieme alle materie di seconda prova. Ecco infatti quandonegli anni passati: