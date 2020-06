Orale maturità 2020, il calendario: quando e come sapere la data del tuo colloquio

Orale maturità 2020, l'estrazione della lettera e la comunicazione del calendario

Maturità 2020, cosa accadrà il giorno della prova

Manca ormai davvero poco all'inizio della. Mercoledì 17 giugno ci sarà la prima giornata di colloqui. Come sappiamo quest'anno l' esame di Stato , per via dell'emergenza coronavirus, non sarà come gli altri anni, ma ci sarà solo una. Ci sono ancora dei dettagli da definire. Oggi, lunedì 15 giugno, la(composta solo da membri interni con il solo presidente esterno) si riunisce per stabilire gli aspetti organizzativi della prova orale.Ad esempio si sorteggerà la lettera dalla quale si partirà per realizzaree non solo.Oggi 15 giugno la commissione d'esame, in riunione plenaria, estrarrà la lettera del cognome di chi inizierà per primo i colloqui, e da lì sarà composto il calendario.. Da mercoledì 17 giugno le commissioni sentiranno cinque candidati al giorno, ma si potranno fare eccezioni per esigenze organizzative motivate. Come verrà comunicato agli studenti il calendario?. Poche ore dopo la stesura del calendario lo studente saprà se dovrà essere il primo ad essere sottoposto alla prova o dovrà aspettare qualche giorno. La scuola dovrà assicurarsi per via telefonica che il maturando abbia ricevuto l'orario e il giorno di convocazione.Ricordiamo che il giorno della prova lo studente dovrà arrivare a scuola 15 minuti prima dell'esame e potrà essere accompagnato. Entrambi dovranno essere muniti di, entrambi dovranno portare un'autodichiarazione che attesti il loro stato di salute. Lo studente esaminato potrà togliere la mascherina solo una volta seduto davanti alla commissione (mantenendo la distanza di almeno due metri). Ricordiamo che, alla fine di ogni sessione di esame, ci sarà una pulizia dei locali. Nelle scuole dovranno essere disponibili prodotti igienizzanti e saranno realizzati percorsi dedicati di entrata e uscita per docenti e studenti.