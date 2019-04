Date orale maturità 2019: quando iniziano i colloqui?

Tra poco più di due mesi farà la sua comparsa la nuova maturità 2019 che proverà l’efficacia delle riforme messe in campo su tutte le prove previste.

Da quest’anno infatti si conta una prova in meno rispetto agli anni scorsi grazie alla cancellazione della terza prova scritta, mentre le altre due tradizionali prove scritte, il tema di italiano e la verifica sulle materie di indirizzo di ogni scuola, con le quali avranno inizio gli esami di Stato, sono state invece mantenute anche se non sono certo state risparmiate dalle riforme.

A giugno quindi, dopo una decina di giorni dalla chiusura delle scuole, i maturandi dovranno confrontarsi con il nuovo Esame di Stato, secondo le date degli scritti fissate dal tempo dal Miur:



19 giugno : prima prova scritta;

: prima prova scritta; 20 giugno: seconda prova scritta.

Orale di Maturità, il sorteggio: in che ordine si procede per i colloqui?

È bene precisare cheper cui non è detto che si inizino ad esaminare i cognomi con la lettera A.non si sceglie maper ogni classedi italiano di fronte ovviamente a testimoni o anche alla classe stessa in modo da poter assicurare la trasparenza e la correttezza del procedimento. Se ad esempio verrà estratta la lettera F, si inizierà non dai cognomi con la lettera successiva G ma con la F stessa.

Data di inizio della prova orale maturità 2019

Dopo aver svolto la prima e la seconda prova scritta, grazie all’abolizione della terza, gli orali potrebbero iniziare un giorno prima rispetto al solito.come invece accade per gli scritti perché. In genere iniziano approssimativamente due giorni dopo l’ultima prova scritta (quindi dopo la seconda), ma sempre dopo la pubblicazione dei voti degli scritti da parte delle scuole almeno un giorno prima dell’inizio dei colloqui.Considerando quindi le verifiche scritte avranno fine il 20 giugno,

Data di fine della prova orale maturità 2019

Come per l’iniziopoiché la disposizione dei colloqui dipende da, a cominciare ad esempio dalche ognuna possiede. Se ad esempio in una classe ci sono pochi studenti i colloqui potrebbero comunque non dilungarsi oltre i primi giorni del mese di luglio.Ma a parte questi casi, si può ragionevolmente collocare un periodo di termine approssimativo e più generale, quando in genere finiscono gli esami per la maggior parte degli studenti.