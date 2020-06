Crediti maturità 2020: qual è il credito massimo e il minimo

Maturità 2020: come sono suddivisi i crediti per ogni classe

Terzo anno: 11-18 punti

Quarto Anno: 12-20 punti

Quinto Anno: 9-22 punti

Crediti maturità 2020: conversione crediti terzo anno

3 crediti (trasformati durante lo scorso anno a 7) > 11

4 crediti (trasformati durante lo scorso anno a 8) > 12

5 crediti (trasformati durante lo scorso anno a 9) > 14

6 crediti (trasformati durante lo scorso anno a 10) > 15

7 crediti (trasformati durante lo scorso anno a 11) > 17

8 crediti (trasformati durante lo scorso anno a 12) > 18

Crediti maturità 2020: conversione crediti quarto anno

8 crediti > 12

9 crediti > 14

10 crediti > 15

11 crediti > 17

12 crediti > 18

13 crediti > 20

Crediti maturità 2020: crediti del quinto anno

Media inferiore al 5 : 9 o 10 crediti

: 9 o 10 crediti Media dal 5 (compreso) al 6 : 11 o 12 crediti

: 11 o 12 crediti Media del 6 : 13-14 crediti

: 13-14 crediti Media dal 6 al 7(compreso) : 15 o 16 crediti

: 15 o 16 crediti Media dal 7 all’8(compreso) : 17 o 18 crediti

: 17 o 18 crediti Media dal 8 al 9(compreso) : 19 o 20 crediti

: 19 o 20 crediti Media dal 9 al 10(compreso): 21 o 22 crediti

Crediti maturità 2020: credito massimo e minimo di ammissione all'esame

Quest’anno alla maturità sono state apportate non poche modifiche. Una tra queste, il cambiamento del punteggio relativo alle prove d’esame e dei crediti assegnati. Essendo state cancellate le prove scritte e rimasta solo la prova orale Per quanto riguarda i crediti, per fare chiarezza, sono state pubblicate delle tabelle di conversione per gli anni del triennio e una nuova per l’ultimo anno di studi. Vediamole nel dettaglio.Guarda anche:Secondo l'ordinanza ministeriale del 16 maggio, i crediti minimi e massimi assegnati per ogni anno - secondo la media scolastica - sono di seguito:Seguendo questo schema quindi, il. Vediamo ora nel dettaglio le tabelle di conversione relative a ogni anno scolastico.A chi ha frequentato il terzo anno nel 2017/2018 infatti, sono stati assegnati i crediti della pre riforma, quindi dovrà essere effettuata unaSecondo le attuali trasformazioni quindi durante il terzo anno puoi aver totalizzato unI crediti del quarto anno, sono stati assegnati dopo la, che ricordiamo. La conversione da fare è quindi:Secondo questa conversione ilRispetto alle novità di quest’anno, ecco come sono stati scelte le assegnazioni dei crediti in base alla media:Seguendo la tabella si potrà ottenere quindi unSecondo queste tabelle, è possibile quindi ottenere, prima di sedersi davanti alla commissione per il maxi orale, un creditose si è sempre avuto una media impeccabile. Altrimenti, se si è sempre stati sull'orlo della sufficienza e, inoltre, questo ultimo anno si è avute diverse insufficienze,(quest'anno, infatti, si viene ammessi anche con insufficienze). Il resto del punteggio e del voto finale, a questo punto, sarà stabilito dall'andamento dell' esame orale che può contribuire al massimo per 40 punti.