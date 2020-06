Maturità 2020, Cittadinanza e Costituzione: le domande frequenti delle commissioni

Maturità 2020, le domande frequenti per Cittadinanza e Costituzione delle commissioni: il coronavirus

Laprosegue e, come ormai noto, consiste solo in un. Gli Esami di Stato partono con la discussione di un elaborato rappresentante le materie di indirizzo che avrebbero dovuto far parte della seconda prova. Di seguito, prevista anche la discussione di un breve testo di letteratura italiana, già oggetto di argomento di studio nel corso dell’anno scolastico, l’analisi di un argomento multidisciplinare scelto dalla commissione, la presentazione della propria esperienzae, infine, delle domande suQuest'ultima fase dell'orale sarà valutata fino. Quali potrebbero essere le possibili domande? Abbiamo individuato gli argomenti più cercati sui motori di ricerca legati a Cittadinanza e Costituzione e la maturità , scoprendo alcuni argomenti ricorrenti che le commissioni stanno affrontando durante gli esami.Non essendo una materia ben definita, molti maturandi non sanno cosa aspettarsi e non sanno bene quali sono le domande che potrebbero essere rivolte loro dai docenti. In base alle ultime indicazioni le domande sono legate alla strettissima attualità. La ministra dell'Istruzione,, su questo argomento, è stata chiara nelle scorse settimane esortando i commissari a chiedere ai maturandi, durante il colloquio, di come hanno vissuto il periodo di lockdown.Importante sarà, poi, un ripasso generale della. Le domande frequenti dei commissari, secondo le ultime indiscrezioni, riguardano alcuni articoli simbolo della nostra Carta costituzionale:Per approfondire:Secondo le ultime notizie, c'è spazio anche per l'attualità, dunque domande anche sul, sul bullismo in generale, sulla. Spazio anche a domande sull'e sulla