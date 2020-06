Cittadinanza e Costituzione maturità 2020: cosa puoi trovare nel documento di classe?

Cittadinanza e Costituzione maxi orale 2020: gli argomenti dell'orale nel documento di classe

Cosa chiedono alquando si tratta die cosa si può trovare in merito nel? Che cosa intendiamo quando parliamo di documento di classe? Si tratta di un documento di presentazione fatto per ciascuna classe terminale dei percorsi di istruzione di secondo grado. Viene scritto dal consiglio di classe e prende il nome di Documento di classe, quest'anno compilato entro il 30 maggio.La commissione d’esame consulta questo importante documento per capire il percorso della classe e, quest’anno, ci sono stati da prendere in considerazione tutti i problemi relativi all’e le difficoltà emerse in ogni ambito della didattica. Nel documento, tra le altre cose, vengono illustrati anche attività, percorso, progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa. Vediamo allora cosa potrebbe essereLeggi anche:Del maxi orale faranno parte anche una serie dinel corso dell’anno scolastico. Tra le varie fasi infatti è prevista anche, come quinta e ultima, quella sulle. Il fatto che a volte la materia non venga approfondita a sufficienza - e quest’anno con l’emergenza coronavirus la situazione potrebbe essere percepita anche come peggiore - spaventa i ragazzi.Quali saranno le domande di quest’anno? La ministra Azzolina ha resto noto che le piacerebbe che gli insegnanti chiedessero ai ragazzi qualcosa relativamente al particolarissimo momento storico che stiamo vivendo. Sono molte le discussioni nate in merito, anche sui social, ed è emerso che ci sono una serie di argomenti sui quali i docenti potrebbero concentrarsi, ovvero: cos’è lae diritto alla salute, la salute come interesse della collettività. Oltre a questo, ci sono le domande specifiche solite - stabilite nella circolare ministeriale dell'11 dicembre 2008 - inerenti i principi, i temi e i valori della; le norme sull’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza in un’ottica di; i temi, i valori e le regole alla base della; programmazione delle aree “storico-geografica” e “storico sociale” e delle discipline riconducibili. Questi sono - insieme alle questioni coronavirus - gli argomenti generici sui quali possono essere incentrate le domande alla maturità 2020 ma, come abbiamo già accennato, tutto dipende dal documento di classe. Tutti gli argomenti che possono essere oggetto di domande sono scritti in questo documento stilato dal Consiglio di classe e che cambia in base agli argomenti trattati: per sapere su quali temi verterà il tuo orale, dovrai semplicemente leggere quanto contenuto nel documento di classe.