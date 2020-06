Cittadinanza e costituzione Maturità 2020, cosa studiare per essere preparati

Cittadinanza e costituzione Maturità 2020, l'emergenza coronavirus

Glisono partiti il 17 giugno per oltre 500 mila studenti. Sarà un ritorno in classe dopo oltre tre mesi, all'insegna comunque delle misure di distanziamento sociale. Isosterranno una prova orale di un'ora e ogni studente discuterà, all’inizio del colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti.Ci sarà spazio pure per accertare le conoscenze relative a. Su cosa si devono preparare gli studenti per essere preparati? Scopriamolo insieme.Quali spunti, dunque, per prepararsi al meglio? Sicuramente si parte dalla, perché proprio sulla nostra Carta Fondamentale si potrebbero concentrare gran parte delle domande delle commissioni d’esame. Importante, dunque, saper distinguere lee di governo e riuscire a rispondere alle differenze che intercorrono. Domande su come si formano le leggi, sui vari organi parlamentari e sui tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario). Importante sarà anche conoscere le, conoscere di quanti articoli si compone la Costituzione etc. Importante sarà anche avere nozioni su, sull'emergenza climatica, sul(la condivisione online di video e foto con immagini intime delle vittime, ovviamente senza il loro consenso),. Caso, a parte, invece, quello sta riguardando l'emergenzaInfatti la stessa ministra dell'Istruzione,, ha sollecitato tutti i maturandi a contestualizzare i principi cardine di Cittadinanza e Costituzione all’interno della stretta attualità. Quindi si parlerà non solo dell'emergenza coronavirus in quanto fatto di cronaca, ma anche della propria esperienza durante il, di come è stato vissuto. Chiaro, poi, che ci possano essere diversi collegamenti sia in ambito economico che socio-politico (le ripercussioni sociali, i temi di cittadinanza digitale e i rapporti economico con le strategie ipotizzate per far ripartire l'economia).Un tema rilevante che potrebbe essere chiesto in sede d'esame è quello che riguarda finalità e caratteristiche dello strumento utilizzato dal Governo, il "", per ridefinire le regole durante la pandemia. In queste, ore, infatti, è di tendenza tra le ricerche correlate a Maturità 2020 su Google.