Maturità 2020: cos'è un DPCM? La risposta alla domanda più chiesta agli esami

sono tra le diciture maggiormente cercate su Google nelle ultime 24 ore. Se ne deduce che, come chiesto dalla ministra dell’Istruzione, i commissari stanno facendo molti riferimenti a quanto abbiamo vissuto negli ultimi mesi. La domanda relativa al DPCM, a cosa sia e a come è stato utilizzato negli ultimi mesi rientra sicuramente nella parte di colloquio che riguarda Cittadinanza e Costituzione.Vediamo allora di capire insiemedegli ultimi mesi. Se sarete così fortunati da essere tra coloro a cui viene rivolta questa domanda vedrete che, dopo aver letto questo articolo, saprete rispondere senza esitazione alcuna.? Si tratta di un decreto ministeriale del Presidente del Consiglio dei Ministri e, come ormai noto a tutti, è stato molto utilizzato nel corso dell’emergenza coronavirus. Il provvedimento in questione è sempre esistito ma solo negli ultimi mesi è stato così tanto applicato. Proprio per questo, attualmente, è molto importante capire e conoscere lo strumento del DPCM per avere consapevolezza di quello che accade e che è accaduto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m, appunto) è un atto amministrativo emanato dal Presidente del Consiglio (Giuseppe Conte, attualmente). Si tratta di un decreto che, solitamente, riguarda questioni tecniche che possono essere dettagliate o generiche e inerenti un settore specifico. Un DPCM è un è un atto dal contenuto particolare o astratto che ha il merito di essere rapido a entrare in vigore, quindi perfetto per l’emergenza sanitaria che ci siamo trovati a vivere. Non coinvolgendo il Parlamento nella procedura per entrare in vigore, i DPCM sono espressione solo della maggioranza politica. Questa è una delle ragioni per cui, negli ultimi mesi, c’è stata tanta polemica da parte delle forze di opposizione.La ragione per cui sono stati utilizzati i DPCM è l’. Per tutelare la salute pubblica è stato necessario emanare provvedimenti che entrassero in vigore con effetto immediato e che, qualora non rispettati, avrebbero dato luogo a conseguenze di tipo pecuniario o penale a seconda della natura dell’infrazione. Lo strumento del DPCM è stato utilizzato in maniera conforme rispetto ai principi della Costituzione come tutela essenziale per la salute pubblica. Frutto di scelte politiche emergenziali, risultano essere del tutto conformi all’ordinamento giuridico del nostro paese in un momento come questo, utilizzabili fino alla fine dell’emergenza sanitaria.