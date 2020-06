Domande Maturità 2020, Articolo 16 della Costituzione: cosa sapere e come rispondere

Maturità 2020: esame cambiato dal Coronavirus

Articolo 16 della Costituzione italiana: cosa dice e perché è il più chiesto

È da due giorni che, infatti la Maturità 2020 ha avuto ufficialmente inizio. Si è iniziato con, colloquio che andrà ae che varrà sul voto finale. L’esame dunque è statorispetto a tutti quelli che l’hanno preceduto, questo per colpa della pandemia di Coronavirus che a inizio anno si è abbattuta sull’Italia e sul mondo tutto.Ma la pandemia? Scopriamo insieme cos’èdel momento.Il maxi orale di Maturità 2020, come già accennato, è l’unica prova che dovrai affrontare se sei uno dei maturandi 2020. Infattie quindi l’intero punteggio del voto finale delle superiori è stato ridistribuito e ripensato:, mentre i restanti. Quindi il maxi orale dovrà. Tuttavia è inevitabile che, dato che è il motivo per il quale da febbraio tu maturando sei stato esonerato dalle lezioni in presenza per iniziare: ma cosa potrebbero chiederti i commissari che può averein atto? È bene ripassare la materia: ecco perché.In queste ultime ore, all’interno delle, ne spicca una in particolare che è senza dubbio un: che cosa dice? Ebbene, noi di Skuola.net, da sempre vicini a te maturando, abbiamo deciso di rispondere a questo interrogativo così importante in queste ore per moltissimi studenti: l’articolo 16 della Costituzione Italiana recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4].”Dunque in questo articoloche stiamo vivendo in questi mesi. Infatti, e che quindi si puòper spostarsi in altre regioni italiane. Come mai? Proprio a causa della pandemia da Coronavirus: infatti con il lockdown che ha interessato la nostra Nazione per mesi, anche, e solo ora è stata resa di nuovo disponibile come opportunità. Quindi: i commissari d’esame potrebbero chiedertelo proprio perché è così attuale e vicino alla situazione odierna in Italia.