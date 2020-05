Maxi orale maturità 2020, Alternanza e Cittadinanza e costituzione saranno chiesti

Alternanza Scuola-lavoro sarà oggetto di esame di Maturità 2020?

Cittadinanza e Costituzione esame di Maturità 2020

Ilsta per diventare realtà: manca infatti poco più di un mese alla Maturità 2020 fissata per il. Ma esattamente come si svolgerà quest’anno l’esame di Stato? Una domanda che ancora non riesce ad avere una risposta completa, tuttavia, la Ministra Azzolina, durante la videochat su Skuola.net ha chiarito alcuni punti oscuri del colloquio, parlando anche di: vediamo come questi elementi rientreranno nell’unica prova, quella orale, della Maturità 2020 Di cosa si parlerà durante il fatidico colloquio orale della Maturità 2020? Ebbene, una volta chiarito che, la Ministra all'interno della nostra videochat ha affermato che quest’anno. Successivamente i maturandi dovranno raccontarema “Nella massima libertà, fin dove sono arrivati. Perché non tutti hanno concluso le ore previste”, almeno queste sono. Tuttavia non è finita, infatti, all’interno del colloquio, oltre ai percorsi di Alternanza, scopriamo quale.La Ministra Azzolina ha dichiarato durante l’intervista a Skuola.net che all’interno del colloquio orale i ragazzi dovranno parlare non solo delle ore che hanno svolto all’interno del progetto di Alternanza scuola-lavoro,, disciplina che l’anno scorso ha fatto il suo ingresso ufficiale all’interno dell’esame di Maturità. Tuttavia i maturandi dovranno trattare la materia, inserendo all’interno del discorso anche unaSecondo la Ministra sarebbe bello se in qualche modo vi rientrasse anche il coronavirus, aggiungendo poi un invito ai prof ”Vorrei che gli insegnanti ascoltassero quello che hanno da dire gli studenti su questo periodo, come cittadini”.