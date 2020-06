Domande Maturità 2020, articolo 32 della Costituzione: cosa sapere e come rispondere

Launica nel suo genere, è ormai iniziata. Protagonista di questo Esame di Stato che certamente verrà ricrodato per sempre è ill’unica prova che i maturandi devono affrontare per conquistare il diploma. Diviso in differenti step, l’orale ne comprende uno, l’ultimo dei cinque di cui si compone, in cui il candidato deve dimostrare le proprie conoscenze legate aProprio in questi giorni, sul motore di ricerca Google, sono aumentate le ricerche inerentiCosa vuol dire? Semplice, molti commissari, probabilmente, stanno chiedendo proprio questo articolo ai maturandi in sede d’esame. Ma di cosa tratta e sopratutto,Scopriamolo assieme!L'articolo 32 dellarecita:"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."Significa che ilè fondamentale in quanto da esso derivano l'efficienza e lo sviluppo della società stessa.In Italia esiste, dal 1978, il, cioè il complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di un ticket.E' chiaro che l’intenzione dei commissari è quella di stimolare neI maturandi unfacendoli così riflettere sull’importanza del diritto alla salute, alla luce della pandemia. Non solo, proprio la ministra dell'Istruzione,, aveva invitato i commissari a far domande sull'esperienza del lockdown. Dunque, partendo dall'articolo 32 della Costituzione, glisono chiamati ad esporre la propria considerazione sullae in che modo hanno vissuto questo periodo così particolare. Non si esclude poi un collegamento con l'articolo 34 della Costituzione che tutela, invece, il diritto all'istruzione con la possibilità di chiedere agli studenti se si sia riuscito davvero a bilanciare i due diritti in questa emergenza mai vista negli anni Duemila.