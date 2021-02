Maturità 2021, parla Bianchi: elaborato e maxi orale, commissione interna

Maturità 2021? Parla il ministro Bianchi: ecco come sarà

Il maxi-orale 2021 si farà con una commissione tutta interna

Anche se il nuovo Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha partecipato al giuramento al Quirinale solo una settimana fa, si è subito messo al lavoro su un temache sta tenendo con il fiato sospeso migliaia di maturandi e insegnanti di tutta Italia:. Scopriamo cosa ha detto poche ore fa proprio in merito all’ esame di Stato 2021.Il neo ministro Bianchi, in un’intervista al Corriere , ha fatto luce su alcunidi quelli che saranno gli: cosa dovremo aspettarci? Ci sarà la tesina? “Non voglio sentir parlare di tesina! - Ha esordito così il ministro Bianchi, chiarendo subito questo importante aspetto - I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l’orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni anche con una visione critica.” E ha poi aggiunto un ulteriore tassello in merito, affermando che: “L’ammissione sarà disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe”. Dunque molte sono le conferme e anche qualche sorpresa è arrivata con le parole del ministro; ma analizziamo meglio quanto ha affermato.Ciò che manca nelle parole del ministro, almeno finora,che avrebbe potuto affiancare la prova orale : l’esame di Stato 2021 sarà sommariamente una, quindi è presumibile, come aveva già delineato la ex ministra Azzolina, che anche quest’anno. Sarà però mantenuto l’elaborato da presentare in sede d’esame, che dovrà essere quindi “ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe”, esattamente come previsto dall’esame dello scorso anno. Inoltre il ministro ha chiarito anche un altro importante aspetto: vedremo nuovamentee non mista, quindi i membri che la comporranno saranno, ma con l’aggiunta probabile del. Infine, ha tenuto a precisare cheper tutti i ragazzi, come lo è stato nel 2020, ma andrà, come sempre, a decidere