Maturità 2020, che domande può fare il presidente di commissione?

Maturità 2020: il Presidente di commissione che domande può fare?

, nonostante la pandemia e il conseguente lockdown con tanto di didattica a distanza,. Quest’anno, com’era inevitabile,che da metà febbraio ha bloccato la didattica in classe, costringendo studenti e docenti aE, naturalmente, uno dei temi che ha creato più dibattito all’interno dell’esame di Maturità 2020 Infatti è ormai chiaro che l’esame di Maturità 2020 si svolgerà sotto forma di. Ma come dovranno comportarsi i prof? Cosa sarà lecito chiedere agli studenti? E soprattutto, che domande potrà fare il presidente di commissione?Quest’annoRicordiamo infatti che la composizione della commissione d’esame 2020come avveniva gli anni passati, ovvero formata da tre docenti interni alla classe, tre docenti esterni e il Presidente di Commissione, anch’esso esterno., formata quindi da ben 6 membri interni, quindi tutti professori che già insegnano nella classe, e. Ma quindi, il Presidente di Commissione, durante il colloquio orale,? Scopriamolo.Ebbene, cari maturandi, tutti i membri della Commissione d’esame 2020per chiedervi chiarimenti o per porgervi domande, tutti, incluso il Presidente di Commissione.Durante il colloquio tutti i docenti della commissione, incluso il Presidente, potranno fare domande,. Quindi nessun, e nessuna domanda di scienze potrà provenire dalla professoressa di latino.Ricordiamo inoltre chein persona ha dichiarato che l’orale di Maturità 2020, ovverosul voto totale, sempre espresso in centesimi. Mentre i restantiche gli studenti hanno accumulato durante gli ultimi tre anni di superiori. Tutto ciò l'ha dichiarato la Ministra Azzolina durante la videochat con Skuola.net , commentando in diretta il perché di questa scelta: “Prima della pandemia i crediti curricolari erano 40; ho pensato che quel sistema non potesse restare così – Ha confessato la Ministra - Voglio che venga valorizzato di più il percorso. Ho perciò deciso di invertire quel sistema: 60 crediti al curriculum dello studente, 40 all'orale”.