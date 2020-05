Maturità 2020, studenti scioperano da casa: stop alle videolezioni

Le possibili modifiche del CSPI alle ordinanze già pubblicate

La protesta dei maturandi: lo sciopero online

A poco più di un mese dall’inizio dell’esame di Maturità 2020, dal Nord al Sud Italia, moltissimi studenti del quinto anno questa mattina si sono uniti in unoin segno disull’Esame ormai prossimo.L’, relativa agli Esami di Stato 2020, emessa dal MI pochi giorni fa è infatti ancorada parte delche entro domani dovrà manifestare il proprio giudizio.È possibile che CSPI, in seguito alla valutazione delle ordinanze già emesse, possa richiedere di apportare alcune, rischiando quindi di allungare i tempi di attesa per le comunità scolastiche che devono essere invece informate al più presto sulleIl MI infatti deve attenderee qualora siano proposte modifiche nell’ordinanza, deve predisporreIn tal caso, l’, senza contare l’aumento della confusione generale a poche settimane dall’inizio della Maturità.Guarda anche:Dopoper l’che è arrivata a contare circa, i maturandi tornano a far sentire la loro voce di protesta sul web, divenuto ormai l’unico mezzo di comunicazione delle comunità scolastiche.Alla base dello, contrassegnato dall’, ci sono le stesse richieste avanzate nella petizione, ovvero l’in partenza il 17 giugno: questa mattina moltissimi studenti di quinto anno, non si sono presentati alle lezioni a distanza del giorno, manifestando quindi in questo modo il diffuso dissenso nei confronti dell’organizzazione troppo rallentata del Ministero dell’Istruzione sulla Maturità 2020.Le motivazioni riguardanti l’Esame che spingono i maturandi a dissentire dalle decisioni del MI si riferiscono a diversi importanti aspetti della gestione della prova che non si possono ignorare.Ritengono infatti cheper poter sostenere un Esame di Maturità e che l’organizzazione generale dell’esame sia ancora “confusa e fraintendibile”, proprio perché non ci sono ancora documenti ufficiali che chiariscano aspetti relativi anche alla preparazione degli studenti stessi. Infinecon il quale dovranno aprire il colloquio, in quanto entro il 1 giugno i docenti delle materie di indirizzo dovrebbero assegnare un argomento a ciascuno ed entro il 13 giugno il lavoro dovrà necessariamente essere riconsegnato agli stessi docenti.