Maturità 2020 e scuola: il 29 aprile alle 16 Azzolina in diretta con gli studenti su Skuola.net

La Maturità 2020 al tempo del coronavirus: parla Azzolina Live su Skuola.net

Didattica a distanza, rientro a scuola e tanto altro: le domande degli studenti al ministro

L'ha messo in grossa difficoltà il mondo della scuola, che però non ha esitato a rialzarsi: nuove modalità didattiche e l'uso della tecnologia ha permesso agli studenti e ai docenti di non fermarsi. Così l'anno scolastico è salvo e si è arrivati a poche settimane dalla sua conclusione. Anche l'esame finale per le scuole superiori, la maturità 2020 , pietra miliare per generazioni di studenti, è stato preservato e attende i maturandi il prossimo giugno.Certo, avrà una veste totalmente nuova rispetto al passato, data la situazione sicuramente fuori dal comune.La, che la ministra dell'Istruzione vorrebbe si facesse in presenza, a scuola, davanti alla commissione interna ad eccezione del presidente esterno.Volete saperne di più? Sarà proprioa rispondervi, pronta per affrontaredopo queste settimane nevralgiche e importanti. Quando?durante il nuovo appuntamento con, il Live di Skuola.net che mette a confronto giovani e politici.A poche settimane dalla nomina a, la giovane, docente e dirigente scolastico prima di approdare al, ha dovuto fare i conti con una pandemia che ha letteralmente bloccato il mondo intero. Ma non la scuola italiana. Prontamente, grazie alla didattica digitale, tutto il sistema scolastico italiano ha reagito per poter dare agli studenti tutto il necessario per continuare a formarsi. Con tutti i dovuti aggiustamenti: considerando la condizione in cui stiamo vivendo, infatti,ha deciso di rendere valido l'anno scolastico proprio grazie allae di formalizzare. Ma senza ignorare i brutti voti, che andranno recuperati a partire da settembre. I ragazzi che a fine anno dovranno fare, quindi, non avranno brutte sorprese agli scrutini, ma dovranno fare del loro meglio durante l'unica: il maxi orale. Ma come si svolgerà nel dettaglio? E come sarà organizzato il punteggio? Quando inizierà? Questo e tanto altro sarà spiegato proprio dal ministro in persona, suNon solo: il vasto pubblico a cui si rivolgerà- gli studenti di tutta Italia e tutti coloro che vorranno sapere le ultime novità sul mondo della scuola - sono a caccia di notizie anche sulle tematiche inerenti la didattica a distanza e ciò che riguarda il rientro in classe il prossimo settembre. Per conoscere in tempo reale le, basterà sintonizzarsi su Skuola.net (o sui suoi) mercoledì 29 aprile alle 16:00. Non mancate!