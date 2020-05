Maturità: Coronavirus e Cittadinanza e Costituzione, come parlarne all’orale

Possibili collegamenti tra Coronavirus e Cittadinanza e Costituzione

• Le libertà sancite dalla Costituzione: limitazione delle libertà fondamentali dell’uomo (libertà personale, libertà di circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione) durante la pandemia;

• I principi fondamentali della Costituzione: discussione sul principio della solidarietà e della democrazia, e sulla tutela dell’ambiente durante la pandemia;

• I diritti fondamentali dell’uomo: limitazione dei diritti fondamentali di salute, sicurezza, istruzione e assistenza sociale;

• Temi di Cittadinanza digitale: le fake news, la privacy, la sicurezza della rete, l’uso consapevole degli strumenti informatici e dei social;

• I rapporti economici: le conseguenze della pandemia sullo sviluppo economico, le problematiche legate alle imprese e le strategie ipotizzate per far ripartire il Paese;

• Il potere legislativo del Governo nell’attuazione dei decreti che si sono susseguiti in questi mesi.



Come confermato dalla recente ordinanza ministeriale, durante ilsi parlerà anche di. I candidati infatti dovranno rispondere ai quesiti posti dalla commissione interna in base agli argomenti inerenti alla materia, svolti durante l’anno scolastico.Come però sottolineato dalla stessa Ministra dell’Istruzione Azzolina, gli spunti offerti dalla situazione di emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo ormai da mesi, offrono un’ottima occasione per tracciare pertinenti collegamenti con questa disciplina.Proprio per questo, la stessa Azzolina ha sollecitato tutti i maturandi a, rendendo quindi la materia non solo astratta e teorica ma anche applicabile a immediati riferimenti pratici e tangibili nell’organizzazione stessa della vita quotidiana.Guarda anche:Tra i molti e diversiofferti dallo scenario contemporaneo rispetto all’ancora in corso, è possibile classificare i principali raggruppandoli per tematica: