Maturità 2020, calcolo del credito scolastico e tabella di conversione

Come si calcola il credito scolastico per la Maturità 2020?

Tabella di conversione dei crediti per la Maturità 2020: ecco come sarà

Classe terza:

Classe quarta:

Classe quinta:

A poche settimane dall’inizio dei fatidici colloqui orali di Maturità 2020 sta per arrivare l’ordinanza che tutti i maturandi stanno aspettando:. Infatti il Ministro dell’Istruzione ha comunicato che l’ordinanza ministeriale è pronta per essere diffusa. Dopo essere stata presentata alle Organizzazioni Sindacali,Tra le tante novità, l’ordinanza conterrà anche: scopriamo come si dovrà convertire il credito finale.Questa Maturità 2020 ha scombinato tutte le carte in tavola:. A iniziare dal fatto che avrà al suo interno, che da solo varrà. L’altroche gli studenti hanno accumulato negli ultimi tre anni di superiori. Tuttavia, fino all’anno scorso, i crediti massimi raggiungibili dagli studenti alla fine delle superiori erano solamente, mentre quest’anno si potrà arrivare a ben. Dunquedurante il triennio finale delle superiori, così da poter calcolare nuovamente il punteggio dal quale i ragazzi partiranno una volta seduti davanti la commissione d’esame.Deve essere quindi il Ministero a divulgare la tabella definitiva di riconversione dei crediti. Ma dato che attualmente, queste tabelle con la conversione dei crediti. Ma secondoCredito conseguito: 3 -Credito conseguito: 4 -Credito conseguito: 5 -Credito conseguito: 6 -Credito conseguito: 7 -Credito conseguito: 8 -Credito conseguito: 8 -Credito conseguito: 9 -Credito conseguito: 10 -Credito conseguito: 11 -Credito conseguito: 12 -Credito conseguito: 13 -Media dei voti < 5 -5 ≤ Media dei voti < 6 -Media dei voti = 6 -6 < Media dei voti ≤ 7 -7 < Media dei voti ≤ 8 -8 < Media dei voti ≤ 9 -9 < Media dei voti ≤ 10 -