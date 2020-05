Maturità 2020: elaborato sulle materie d'indirizzo e tesina, qual è la differenza?

Come è strutturato il maxi-orale di Maturità 2020

L’elaborato sulle materie di indirizzo è paragonabile alla tradizionale tesina?

A causa dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto necessario dare una diversa organizzazione, in via del tutto eccezionale, all’in partenza ilDopo la cancellazione straordinaria delle due prove scritte, il MI ha infatti ritenuto opportuno concentrare tutto l’Esame in, che ogni maturando dovrà sostenere di fronte ad una commissione formata da docenti interni e da un presidente esterno.per ciascun candidato e sarà suddiviso inin cui ognuno dovrà dimostrare le conoscenze e le competenze acquisite all’interno di tutte le materie oggetto di colloquio, nonché la capacità di collegarle in uncoerente con il tema di fondo proposto.Ogni candidato dovrà iniziare il maxi orale esponendo oralmente il proprio, precedentemente concordato con il rispettivo docente. La prova proseguirà conaffrontato nel corso dell’anno e quindi inserito nel programma finale. Dopo questi primi due momenti pensati per colmare in qualche modo la mancanza delle due prove scritte, la commissione sottoporrà ai candidatida cui dovranno partire per organizzareunito da un filo conduttore comune. I maturandi dovranno poi illustrare la propria(ex alternanza scuola-lavoro) anche attraverso l’ausilio di presentazioni multimediali. L’esame si concluderà con leche la commissione sottoporrà a ciascun maturando.Guarda anche:Nonostante le speranze degli studenti, la Ministra Azzolina in diversi interventi ha più volte ribadito chePer questo motivo,che ciascun maturando dovrà scrivere e poi esporre oralmente in sede di esame, non dovrà essere pensato come uno strumento per collegare anche tutte le altre materie, bensì comeL’sarà tuttavia un elemento fondamentale durante l’esame ma in un momento successivo all’iniziale esposizione dell’elaborato; sarà infatti parte essenziale nel terzo momento del maxi orale, ovvero quello che prevede la somministrazione da parte della commissione di materiale predisposto per permettere collegamenti alle diverse materie.Insomma, la vecchia tesina anche quest’anno non tornerà!