Maturità 2020, elaborato sulle materie di indirizzo: argomento, scadenze e dettagli

La struttura del maxi orale: i 5 punti fondamentali

• Discutere l’elaborato scritto sulle materie di indirizzo che dovrà essere consegnato al docente entro il 13 Giugno;

• Fare un’analisi del testo di italiano su un brano studiato durante l’anno scolastico e inserito nel documento relativo ai programmi svolti;

• Fare un discorso interdisciplinare partendo dagli spunti offerti dalla commissione;

• Illustrare la propria esperienza di PTCO (ex alternanza scuola-lavoro) attraverso una relazione o una presentazione anche di tipo multimediale;

• Rispondere alle domande di Cittadinanza e Costituzione.



L’elaborato sulle materie di indirizzo può essere uguale per tutti?

L’ordinanza ministeriale che disciplina l’ Esame di Stato 2020 ha stabilito che ilinizierà conprecedentemente concordato con il docente delle materie di indirizzo entro ile preparato e consegnato dallo studente entro il 13 giugno. A causa della cancellazione della seconda prova scritta infatti, la decisione del MI è stata quella di introdurreche almeno in parte possa sopperire a questa mancanza.Guarda anche:L’ultima ordinanza ministeriale pubblicata dal Miur ha disciplinato, stabilendoe individuandoin cui suddividerlo:L’ordinanza pubblicata dal Ministero dell’Istruzione il 16 maggio ha chiarito i dubbi relativi all’assegnazione dell’argomento da parte dei docenti. Secondo quanto stabilisce, infatti,oppure può anche scegliere di assegnarne, purché lo svolgimento di ognuno sia personale e non uniformato e banale.L'argomento in ogni caso sarà pertinente a ciò che si è studiato durante l'anno, sulla base quindi dei programmi consegnati a fine anno.Come si legge nell’Articolo 17 della medesima ordinanza infatti, i professori “possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati”.Neiinfine la discussione sarà accompagnata daa scelta dello studente che avrà una durata massima di 10 minuti, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e delle condizioni fisiche del candidato.Clicca qui per leggere l'ordinanza ufficiale del Ministero dell'Istruzione sugli Esami di Stato 2020