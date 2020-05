Maturità 2020, chi inizia il maxi orale? L'estrazione della lettera

Estrazione della lettera 2020: chi inizierà l’esame orale di Maturità?

L’Ordinanza, presentata nel corso dello scorso weekend dalla Ministra dell’Istruzione Azzolina,. Un documento senza dubbio di enorme importanza per docenti e studenti di tutta Italia, che a partireL’ordinanza chiarisce e spiega moltissimi dubbi che si avevano su questo esame in emergenza,in ogni classe: scopriamolo insieme.Il metodo tramite il quale verrà scelto il candidato che darà il via agli esami di Stato 2020 è stato svelato anche quest’anno tramite l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione. Il Dicastero ha optato per mantenere un metodo che i professori ben conoscono:. Infatti durante la riunione plenaria della Commissione d’esame, antecedente ovviamente all’inizio degli esami stessi, “Il presidente, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.” Questo è quanto stabilito dall’ordinanza. Ma in che modo verranno convocati i candidati, per evitare assembramenti?Dopo aver stabilito l’utilizzo dell’estrazione della lettera per indicare l’ordine di inizio dei colloqui orali, un’altra. Infatti se gli anni passati, tra i maturandi che avrebbero svolto l’esame in un dato giorno, il resto della classe che quasi sempre assistiva i compagni, i genitori, gli amici, i parenti che intervenivano al fianco dei candidati per dare manforte,durante ogni prova orale : quest’anno ovviamente non potrà più essere così. Infatti le misure messe a punto dal MI e dal Comitato Tecnico Scientifico. L'arrivo degli studenti, con, all’interno dell’istitutoper fare in modo che esso avvenga solo poco prima dell’inizio del loro esame, proprio per evitare assembramenti; quindi,. Inoltre, appena finita la prova i candidati sono tenuti a lasciare l'edificio il prima possibile.Durante l'esame tutti i presenti, inoltre, dovranno essere muniti di mascherina. I commissari dovranno avere quella chirurgica (sarà fornita dalla struttura ospitante) per tutto il tempo di permanenza a scuola e dovranno sostituirla alla fine di ogni sessione (mattutina e pomeridiana). Agli studenti, invece, sarà concesso - se non si hanno quelle chirurgiche - di usare anche quelle 'di comunità', fatte in casa, basta che formino una barriera alle goccioline di saliva che escono dalla bocca mentre si parla. I maturandi, inoltre, come detto potranno abbassarla durante l’esame, solo però se si potrà rispettare il distanziamento sociale (almeno due metri o più, compreso lo spazio di movimento).Nell’ordinanza è infine previsto, per i casi più gravi,