Maturità 2019: riunione plenaria della commissione, cosa si decide?

La maturità, quest’anno, presenterà diversi cambiamenti. La terza prova è stata abolita e all’orale non sarà più prevista la tesina. La commissione d'esame, però, rimarrà simile a quella degli altri anni. Importante, viste le novità in arrivo, la riunione plenaria che si terrà il 17 Giugno alle ore 8:30, dove tutti i commissari dovranno stabilire dettagli importanti per l'esame.

Riunione Plenaria Maturità 2019: cosa si decide

Il, attraverso il proprio sito, ha pubblicato l’ordinanza relativa proprio alla riunione plenaria della commissione, a cui parteciperanno sia i commissari interni che gli esterni. Stando a quanto scritto al suo interno, in questa riunione si deciderà:

• I tempi e le modalità dello svolgimento delle riunioni preliminari di ciascuna commissione



• Si definiranno tutti glidi ciascuna commissione, verrà scelta la data in cui verrà effettuato ilper l’orale e l’ordine di precedenza tra le due classi e, chi tra i candidati interni ed esterni avrà la precedenza . Il numero di essi non potrà superare le

• Si definirà l’ordine tra le due classi per le correzioni degli scritti delle prove e la data di pubblicazione di esse.

• Qualora vi siano presidenti di commissione che hanno in comune anche solo un commissario interno, non si procede al sorteggio. La data è concordata all’inizio dei colloqui .

• Nel caso siano presenti commissioni articolate con maturandi che hanno frequentato indirizzi diversi, spetterà al presidente della commissione stabilire il calendario per lo svolgimento dell’esame orale.

L’Importanza della riunione plenaria

Questa riunione sarà dunque molto importante per avere più chiaro come si svolgeranno gli. In un anno che prevede così grossi cambiamenti, sarà ancora più importante per i maturandi sapere quando svolgeranno l’orale e da quale lettera comincerà la loro classe.