Maturità 2020: presidenti di commissione, online le liste. Ecco chi sono

Gli elenchi con i nomi dei presidenti esterni delle commissioni

Come conoscere le commissioni della propria classe

L’appuntamento più atteso e temuto da tutti i maturandi è sempre più vicino:prenderanno infatti avvio gliQuest’anno si tratterà di un esame molto diverso rispetto al solito a causa dell’emergenza epidemiologica che ha obbligato il Ministero dell’Istruzione ad adottare misure di sicurezza che inevitabilmente ne hanno minato l’assetto tradizionale, riducendolo al soloLainoltre sarà formata dae procederà a valutare ogni giorno un massimo di cinque candidati. Durante la riunione plenaria inoltre si estrarrà la lettera dei cognomi che inizieranno il giro della prova orale . Tutti gli studenti si chiedono a questo punto chi sarà l'unico membro di commissione che non fa parte della propria scuola, ovvero il presidente. Gli uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli elenchi dei nomi dei presidenti di commissione: ecco tutte le liste.Guarda anche:Il 21 maggio molti Uffici scolastici regionali hanno pubblicatoanche se per conoscere la sede specifica di assegnazione bisognerà attendere ancora qualche giorno.Per ora è comunque possibile consultare le liste dei presidenti esterni suddivise per ogni regione:Come detto, per adesso sono stati nominati i presidenti di commissione per ogni regione, ma per conoscere le assegnazioni, ovvero a quali commissioni (e quindi a quale scuola e classe) il presidente sia stato abbinato, si dovrà aspettare ancora qualche giorno. Per quanto riguarda invece gli altri componenti di commissione, tutti professori interni, è il Consiglio di Istituto a fare le nomine. E' possibile quindi chiedere direttamente ai vostri docenti chi sarà in commissione.