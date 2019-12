Maturità 2020: relazione sull’alternanza scuola lavoro in Power Point, come farla

La presentazione in diapositive con Power Point

1. Progettazione

2. Layout per personalizzare la relazione su alternanza scuola lavoro

3. Relazione alternanza scuola lavoro PowerPoint: Caratteri e numerazione

4. Cosa inserire nel Power Point su alternanza e come

5. Effetti animati nella presentazione Power Point alternanza scuola lavoro

6. Come concludere la relazione sull'alternanza scuola lavoro

L’esperienza diè ormai ordinaria amministrazione per gli studenti delle scuole superiori, al fine di gettare le basi per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, necessari per sensibilizzare e far avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.Ma anche se è ormai una pratica già consolidata da anni, la novità messa in campo da questaimpegna gli studenti nelloche spieghi tutto il valore dell’esperienza di tirocinio complessiva che gli studenti dovrannoAnche se le ore destinate all’alternanza dallo scorso anno sono drasticamente diminuite sia per i licei (da 200 a 90) sia per i tecnici e professionali (da 400 a 150), tuttavia essa sarà oggetto di discussione in sede di esame.Per questo è opportuno saper fare una, sia nella forma, magari usando proprio il famoso programma di Power Point.In particolare, una presentazione in Power Point sarebbe l’ideale per fare bella figura e per dimostrare l’attenzione con cui si è preparata e curata, anche nei dettagli. Ma come si fa a crearla?Per prima cosa questo strumento può realizzare una presentazione completa di contenuti dispiegati attraversoanche in contemporanea, che con un solo click del mouse, entrano in azione tra una diapositiva e l’altra.Dopo aver schematizzato i concetti che vogliamo riassumere nel nostro lavoro (affinché la presentazione sia efficacedi ciò che si vuole dire) bisogna scegliere un’impaginazione adeguata e di effetto: attraverso la casella ‘’ è possibile dare una veste grafica alle nostre diapositive, scegliendo frache è possibilecon colori, tipi di carattere ed effetti diversi.Su ‘Home’ è possibile aggiungere le diapositive e soprattutto dare un’impostazione grafica ad ognuna, cliccando su ‘’ e scegliendo così quella da assegnare a ciascuna diapositiva.Qui è possibile distinguere ad esempio la prima, quella di apertura di tutto il lavoro che sarà quella che recherà lo spazio per il titolo, ‘Diapositiva titolo’, mentre le successive saranno scelte in base alle intenzioni specifiche con cui ognuno vuole costruire la propria presentazione.È possibile scegliere fra diverse varianti di diapositive tra cui ad esempio ‘Intestazione sezione’, ‘Confronto’, ‘Contenuto con didascalia’, ‘Immagine con didascalia’, ecc.In base a ciò che volete scrivere e su cui volete esporre, scegliete il layout giusto.Guarda anche:I caratteri con cui scrivere il testo sono preferibilmente i classici, quindidi grandezza compresa da 10 a 14 con interlinea 1,5.Le pagine ovviamente vanno numerate: basta cliccare su ‘Inserisci’ e poi ‘’.Come le pagine, così; devono cioè procedere con un ordine ben preciso e sensato.Attraverso la casella ‘Inserisci’ è possibile immettere nella diapositiva davvero ogni cosa: grafici, testo, forme geometriche dentro cui scrivere, immagini, clip art, foto, caselle di testo, numerazione, filmati, intestazione e piè di pagina e audio.da trattare sono ovviamente quelli relativi aSe avete foto scattate sul posto è consigliabile inserirle per manifestare l'interesse e sottolineare la partecipazione veramente attiva su ciò che si è fatto.Se anche l’occhio vuole la sua parte, un tocco di classe in più che colpisce chi guarda una presentazione ben fatta è sicuramente quello relativo agliBasta cliccare su ‘’ e scegliere quella si adatta di più al contenuto proposto e a ciò che vogliamo trasmettere.In questa sezione è inoltre possibile sceglieretra una dispositiva e l’altra nonché l’eventualeper accompagnarle.Prima di concludere la nostra relazione, è opportuno non soloma anche fare unaper evitare errori di distrazione e strafalcioni vari.La propria(nella primissima diapositiva) è indispensabile per rendere ufficiale e più maturo il vostro progetto.A questo punto potete godervi la vostra presentazione completa e animata cliccando su ‘’, ‘’ e cliccare sulle freccia a destra e sinistra della tastiera per scorrere le diverse diapositive.Per uscire dalla presentazione basterà premere ‘’.