Maturità 2020, introduzione relazione alternanza scuola lavoro: come farla

Come fare l’introduzione relazione alternanza scuola lavoro?

deve avere un inizio, un corpo centrale e una parte finale;

visto l’ambito, è necessario utilizzare un registro linguistico tra il medio e il formale;

se necessario, utilizzare termini tecnici e specialistici relativi all’esperienza fatta e alle discipline del corso di studio ad essa legate.

Relazione alternanza scuola lavoro PCTO: caratteristiche dell’introduzione e come farla

Sei alle prese con la relazione alternanza scuola lavoro e non sai da che parte cominciare? Dall'introduzione! Come? Oggi vediamo insieme in che cosa consiste l'elaborato conclusivo che sei chiamato a scrivere e ad esporre nel corso dell'esame di maturità. La parte in cui ti troverai a discutere dell'esperienza di alternanza è quella che viene dopo la discussione multidisciplinare. Il quarto momento del colloquio è dedicato proprio all'esporre, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale preparato prima della maturità, l'esperienza personale che ti sei trovato a vivere. Vediamo allora come scrivere questa relazione da presentare all'esame di maturità proprio a partire dalla sua introduzione. L'introduzione è importantissima perché pilota la parte di discussione che riguarda questa esperienza. Considerato che non si tratta di nozioni apprese da un libro ma solo di un'esperienza personale di cui si condividono pregi e criticità, non esistono contenuti giusti o sbagliati. Ha però senso parlare di una struttura che è bene rispettare. Vediamo allora come da dove partire con l'introduzione della relazione alternanza scuola lavoro. Ricordiamo le caratteristiche della relazione: deve avere un inizio, un corpo centrale e una parte finale; visto l'ambito, è necessario utilizzare un registro linguistico tra il medio e il formale; se necessario, utilizzare termini tecnici e specialistici relativi all'esperienza fatta e alle discipline del corso di studio ad essa legate. La parte introduttiva della relazione alternanza scuola lavoro deve essere breve e concisa, vale a dire circa mezza pagina se l'elaborato è scritto e una slide se invece si tratta di un progetto multimediale. La parte introduttiva ha scopo informativo-espositivo, quindi deve riportare i dati essenziali: durata, nome del posto, ubicazione o sede della struttura ospitante. In questa parte si possono fare anche cenni a spazio e organizzazione. Andrà inoltre aggiunto anche il settore nel quale opera l'azienda ospitante (diciture come, per esempio, editoria e comunicazione, nello specifico redazione giornalistica). Oltre a questi dati la parte introduttiva dovrà anche contenere le motivazioni generali che hanno condotto lo studente a scegliere quell'esperienza, con particolare attenzione all'analisi del progetto formativo e dei risultati conseguiti. L'introduzione della relazione alternanza scuola lavoro, in parole povere, deve riportare tutte le informazioni tecniche relative all'esperienza - così che sia immediatamente chiaro a chi legge di cosa lo studente si è occupato -. Oltre a questo, una buona introduzione deve evidenziare anche le motivazioni personali dello studente e le ragioni che lo hanno spinto a scegliere quell'esperienza.